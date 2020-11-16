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Лачинський коридор в Нагірному Карабасі відкриється сьогодні, - Пашинян

Єреван, Понеділок 16 листопада 2020 12:59
Лачинський коридор в Нагірному Карабасі відкриється сьогодні, - Пашинян
Фото: Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: РБК-Україна

Лачинський коридор у Нагірному Карабасі, який продовжить з'єднувати Вірменію і регіон, відкриється 16 листопада. Біженці зможуть безпечно повернутися до Степанакерта та інших населенів пунктів, які не передані Азербайджану.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, виступаючи в місцевому парламенті.

"Дорога через Лачинський коридор сьогодні відкриється і буде безпечно функціонувати. Громадяни Карабаху вже досить хорошими темпами повертаються до Степанакерта", - заявив Пашинян.

Лачинський коридор - 6-км гірський коридор, який з'єднує Вірменію і Нагірний Карабах. На сьогодні по ущелині проходить автодорога Єреван - Горіс - Степанакерт.

Згідно з мирними угодами, Азербайджан гарантує безпеку руху по Лачинському коридору мирних громадян, транспортних засобів та вантажів в обох напрямках.

Нагадаємо, РБК-Україна в матеріалі "Примус до миру. Чим закінчилася війна у Нагірному Карабасі" писало, що вздовж Лачинського коридору будуть розміщені російські миротворці з бронетранспортерами, автомобільною та спеціальною технікою.

Сьогодні президент Туреччини Реджеп Ердоган попросив парламент дозволити відправку військових в Азербайджан.

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Новини України Політика АрменияНагорный КарабахНікол Пашинян

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