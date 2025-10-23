Лаборантка та слюсар оборонного заводу на Миколаївщині працювали на росіян, - СБУ

Правоохоронці викрили агентів Кремля на оборонному підприємстві в Миколаївської області. Лаборантка та слюсар заводу виявились зрадниками, які передавали ворогу секретну інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, кожен із них діяв окремо, передаючи окупантам геолокації виробничих цехів і відомості про охорону об’єкта.

Крім того, агенти намагалися з’ясувати інформацію про оборонні замовлення підприємства. Вони також повідомляли російській стороні про наслідки ракетно-дронових атак по Миколаєву та відстежували переміщення українських військ.

Обох агентів РФ затримали під час робочих змін.

Як агентів РФ запідозрили

За матеріалами справи, затримані потрапили в поле зору воєнної розвідки ворога після того, як залишали антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.

Під час обшуків у них вилучили смартфони з медіафайлами та координатами оборонних об’єктів, по яких росіяни планували завдати ударів.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за статтею кримінального кодексу про держзраду, скоєну в умовах воєнного стану.

Суд обрав агентам РФ запобіжний захід - тримання під вартою без права застави.

За цей злочин їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.