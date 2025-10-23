ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Лаборантка та слюсар оборонного заводу на Миколаївщині працювали на росіян, - СБУ

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 12:20
UA EN RU
Лаборантка та слюсар оборонного заводу на Миколаївщині працювали на росіян, - СБУ Фото: агентів затримали на робочому місці (пресслжуба СБУ)
Автор: Маловічко Юлія

Правоохоронці викрили агентів Кремля на оборонному підприємстві в Миколаївської області. Лаборантка та слюсар заводу виявились зрадниками, які передавали ворогу секретну інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, кожен із них діяв окремо, передаючи окупантам геолокації виробничих цехів і відомості про охорону об’єкта.

Крім того, агенти намагалися з’ясувати інформацію про оборонні замовлення підприємства. Вони також повідомляли російській стороні про наслідки ракетно-дронових атак по Миколаєву та відстежували переміщення українських військ.

Обох агентів РФ затримали під час робочих змін.

Як агентів РФ запідозрили

За матеріалами справи, затримані потрапили в поле зору воєнної розвідки ворога після того, як залишали антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.

Під час обшуків у них вилучили смартфони з медіафайлами та координатами оборонних об’єктів, по яких росіяни планували завдати ударів.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за статтею кримінального кодексу про держзраду, скоєну в умовах воєнного стану.

Суд обрав агентам РФ запобіжний захід - тримання під вартою без права застави.

За цей злочин їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: затриманим загрожує довічне ув'язнення (пресслужба СБУ)

Недавно повідомлялось, що в Україні затримали ще трьох агентів Кремля, які працювали з ФСБ Росії та "зливали" інформацію про захисників.

Ще ми писали, що у Харківської області затримали російського агента, який готував підрив авто ЗСУ - він хотів зробити це за допомогою саморобної вибухівки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Миколаївська область
Новини
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію