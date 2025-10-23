ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Лаборантка и слесарь оборонного завода на Николаевщине работали на россиян, - СБУ

Украина, Четверг 23 октября 2025 12:20
UA EN RU
Лаборантка и слесарь оборонного завода на Николаевщине работали на россиян, - СБУ Фото: агентов задержали на рабочем месте (пресс-лжуба СБУ)
Автор: Маловичко Юлия

Правоохранители разоблачили агентов Кремля на оборонном предприятии в Николаевской области. Лаборант и слесарь завода оказались предателями, которые передавали врагу секретную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, каждый из них действовал отдельно, передавая оккупантам геолокации производственных цехов и сведения об охране объекта.

Кроме того, агенты пытались выяснить информацию об оборонных заказах предприятия. Они также сообщали российской стороне о последствиях ракетно-дронных атак по Николаеву и отслеживали перемещение украинских войск.

Обоих агентов РФ задержали во время рабочих смен.

Как агентов РФ заподозрили

По материалам дела, задержанные попали в поле зрения военной разведки врага после того, как оставляли антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.

Во время обысков у них изъяли смартфоны с медиафайлами и координатами оборонительных объектов, по которым россияне планировали нанести удары.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по статье уголовного кодекса о госизмене, совершенной в условиях военного положения.

Суд избрал агентам РФ меру пресечения - содержание под стражей без права залога.

За это преступление им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: задержанным грозит пожизненное заключение (пресс-служба СБУ)

Недавно сообщалось, что в Украине задержали еще трех агентов Кремля, которые работали с ФСБ России и "сливали" информацию о защитниках.

Еще мы писали, что в Харьковской области задержали российского агента, который готовил подрыв авто ВСУ - он хотел сделать это с помощью самодельной взрывчатки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Николаевская область
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию