Лаборантка и слесарь оборонного завода на Николаевщине работали на россиян, - СБУ

Правоохранители разоблачили агентов Кремля на оборонном предприятии в Николаевской области. Лаборант и слесарь завода оказались предателями, которые передавали врагу секретную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, каждый из них действовал отдельно, передавая оккупантам геолокации производственных цехов и сведения об охране объекта.

Кроме того, агенты пытались выяснить информацию об оборонных заказах предприятия. Они также сообщали российской стороне о последствиях ракетно-дронных атак по Николаеву и отслеживали перемещение украинских войск.

Обоих агентов РФ задержали во время рабочих смен.

Как агентов РФ заподозрили

По материалам дела, задержанные попали в поле зрения военной разведки врага после того, как оставляли антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.

Во время обысков у них изъяли смартфоны с медиафайлами и координатами оборонительных объектов, по которым россияне планировали нанести удары.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по статье уголовного кодекса о госизмене, совершенной в условиях военного положения.

Суд избрал агентам РФ меру пресечения - содержание под стражей без права залога.

За это преступление им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.