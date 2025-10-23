Лаборантка и слесарь оборонного завода на Николаевщине работали на россиян, - СБУ
Правоохранители разоблачили агентов Кремля на оборонном предприятии в Николаевской области. Лаборант и слесарь завода оказались предателями, которые передавали врагу секретную информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, каждый из них действовал отдельно, передавая оккупантам геолокации производственных цехов и сведения об охране объекта.
Кроме того, агенты пытались выяснить информацию об оборонных заказах предприятия. Они также сообщали российской стороне о последствиях ракетно-дронных атак по Николаеву и отслеживали перемещение украинских войск.
Обоих агентов РФ задержали во время рабочих смен.
Как агентов РФ заподозрили
По материалам дела, задержанные попали в поле зрения военной разведки врага после того, как оставляли антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.
Во время обысков у них изъяли смартфоны с медиафайлами и координатами оборонительных объектов, по которым россияне планировали нанести удары.
Обоим фигурантам сообщено о подозрении по статье уголовного кодекса о госизмене, совершенной в условиях военного положения.
Суд избрал агентам РФ меру пресечения - содержание под стражей без права залога.
За это преступление им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
