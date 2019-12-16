ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ла Лига выступила с заявлением по поводу инцидента с Зозулей

Новости » Спорт     16.12.2019 - 10:02
Ла Лига выступила с заявлением по поводу инцидента с Зозулей
Фото: Роман Зозуля (twitter.com/AlbaceteBPSAD)

Руководство турнира поддержало решение арбитра о прерывании матча

Руководство футбольной лиги Испании (Ла Лига) выступила с официальным заявлением по поводу прерывания матча 20 тура Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" из-за поведения фанатов хозяев, которые оскорбляли украинского нападающего гостей Романа Зозулю. Сообщение опубликовано на официальном сайте турнира.

Команды не вышли на второй тайм, поскольку в концовке первой половины встречи фанаты начали скандироватьі: "Зозуля, ты нацист". Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена.

Игроки "Альбасете", выражая поддержку своему партнеру по команде, не вышли на второй тайм. Такое решение было принято руководством клуба. По стадиону официально объявили, что матч не будет доигран.

"Ла Лига выражает согласие с тем решением, которое принято главным арбитром встречи "Райо Вальекано" - "Альбасете", приостановить матч из-за грубых оскорблений и угроз в адрес Романа Зозули по просьбам обеих команд. Мы продолжаем работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии", - написано на официальном сайте чемпионата Испании.

Напомним, центральный поединок 14 тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо" (1:0) был приостановлен из-за расистских кричалок от сектора фанатов киевлян в сторону игроков "горняков".

"Реал" намерен досрочно вернуть Лунина из аренды Зозуля стал лучшим игроком месяца "Альбасете"
Новости Украины пропаганданацизмчемпионат ИспанииобвинениеЗозуля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь