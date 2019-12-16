Ла Ліга виступила із заявою з приводу інциденту із Зозулею

Фото: Роман Зозуля (twitter.com/AlbaceteBPSAD)

Керівництво турніру підтримало рішення арбітра про переривання матчу

Керівництво футбольної ліги Іспанії (Ла Ліга) виступило з офіційною заявою з приводу переривання матчу 20 туру Сегунди між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" через поведінку фанатів господарів, які ображали українського нападника гостей Романа Зозулю. Повідомлення опубліковано на офіційному сайті турніру.

Команди не вийшли на другий тайм, оскільки в кінцівці першої половини зустрічі фанати почали скандували: "Зозуля, ти нацист". Через інцидент головний арбітр зустрічі зупинив матч на кілька хвилин. По стадіону оголосили, що в разі повторення скандувань гра буде припинена.

Гравці "Альбасете", висловлюючи підтримку своєму партнеру по команді, не вийшли на другий тайм. Таке рішення було прийнято керівництвом клубу. По стадіону офіційно оголосили, що матч не буде дограний.

"Ла Ліга висловлює згоду з тим рішенням, яке прийнято головним арбітром зустрічі "Райо Вальєкано" - "Альбасете", призупинити матч через грубі образи і погрози на адресу Романа Зозулі на прохання обох команд. Ми продовжуємо працювати над викоріненням насильства, расизму і ксенофобії", - написано на офіційному сайті чемпіонату Іспанії.

Зазначимо, що в зимове трансферне вікно сезону 2016/17 Зозуля мав перейти в "Райо" з "Бетіса" на правах оренди до кінця сезону. Однак, перехід не відбувся через фанатів, які звинуватили його в нацизмі і зажадали відходу з клубу. Їхнє невдоволення супроводжувалося акціями. ФІФА дозволила Роману змінити клуб, він покинув "Райо", не одружуючись ні матчу.

Нагадаємо, центральний поєдинок 14 туру чемпіонату України "Шахтар" - "Динамо" (1:0) був призупинений через расистські кричалки від сектора фанатів киян в сторону гравців "гірників".