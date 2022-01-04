Киргизия усилила охрану границы из-за протестов в Казахстане

Киргизия приняла решение усилить патрулирование границы на фоне массовых протестов, которые сегодня проходят в Казахстане. В случае обострения ситуации - обещает принять соответствующие меры.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "24".
"Пограничная служба ГКНБ КР отслеживает ситуацию в соседней республике и на приграничной территории", - заявили в пограничной службе Киргизии.
В случае обострения ситуации на границе, Киргизия во взаимодействии с МВД, МЧС и другими государственными органами обещает принять соответствующие меры.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массовых протестов, которые происходят в течение последних дней в Казахстане.