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Страна без связи и первые взрывы в Алматы: все подробности протестов в Казахстане

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Вторник 04 января 2022 21:02
Страна без связи и первые взрывы в Алматы: все подробности протестов в Казахстане Фото: протесты в Казахстане из-за повышения цен на газ (twitter.com/F9RDegacoItONHY)
Автор: Валерия Полищук

В Казахстане на фоне протестов, которые вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа, начались перебои с мобильным интернетом. При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в новым видеообращением к гражданам страны.

РБК-Украина собрало подробности событий в Казахстане.

Обращения президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением. Он призвал жителей страны проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Токаев также подчеркнул, что "власть не падет", однако Казахстану нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог.

Президент также пообещал учесть все законные требования протестующих.

Ситуация в Алматы

В Алматы на проспекте Республики протестующие начали громить полицейские автомобили. При этом правоохранители распылили слезоточивый газ. Над площадью стоит густой дым.

Также в район проспекта стянуты водометы.

Перебои в работе мобильного интернета

Перебои со связью наблюдаются в Алматы и других регионах Казахстана.

Операторы мобильной связи Beeline и Kcell объяснили, что перебои связаны с обеспечением антитеррористической и общественной безопасности.

"Согласно пункту 1-2 статьи 41-1 закона РК "О связи" сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности", - сообщает Kcell в Twitter.

При этом Beeline заявил, что перебои в сети происходят по независящим от компании причинам.

"В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компаний причинам", - сообщает Beeline Казахстан в Twitter.

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