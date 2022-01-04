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Киргизстан посилив охорону кордону через протести в Казахстані

Автор: Сергій Пишкін

Киргизстан прийняв рішення посилити патрулювання кордону на тлі масових протестів, які сьогодні проходять у Казахстані. У разі загострення ситуації - обіцяє вжити відповідні заходи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "24".

"Прикордонна служба ДКНБ КР відстежує ситуацію в сусідній республіці та на прикордонній території", - заявили у прикордонній службі Киргизстану.

У разі загострення ситуації на кордоні, Киргизстан у взаємодії з МВС, МНС й іншими державними органами обіцяє вжити відповідні заходи.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масових протестів, які відбуваються протягом останніх днів у Казахстані.

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Казахстан