Kyivstar Group Ltd. підписав угоду про придбання GigaCloud: що відомо

Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV; KYIVW) ("Київстар"), провідний цифровий оператор України та частина групи VEON (Nasdaq: VEON), сьогодні оголосив про придбання GigaCloud, одного з провідних провайдерів хмарної інфраструктури в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Загальна вартість угоди становить до 2 276 900 000 гривень (до 50 млн доларів США). Ця інвестиція розширює технологічні можливості "Київстар" для корпоративного сектора, поєднуючи послуги зв’язку, хмарну інфраструктуру та рішення з кібербезпеки, щоб допомогти бізнесу та державним установам прискорити цифрову трансформацію.

GigaCloud доповнює ці можливості широкою базою корпоративних клієнтів, глибокою експертизою у сфері хмарних технологій та інфраструктурою, розташованою в Україні та Польщі.

Угода також посилює можливості "Київстар" у сфері суверенної хмарної інфраструктури та створює основу для подальшого розвитку сервісів на базі штучного інтелекту, адаптованих до потреб українського бізнесу та державних установ.

Що відомо про GigaCloud

Компанія GigaCloud, яка була заснована у 2016 році, наразі обслуговує понад 1800 корпоративних клієнтів. Згідно з неаудованою управлінською звітністю, у 2025 році компанія отримала близько 14 млн доларів США виручки та 4,7 млн доларів США EBITDA, що відповідає рентабельності EBITDA на рівні близько 34%.

Очікується, що угода позитивно вплине на розвиток Kyivstar Group Ltd. Оцінка вартості угоди враховує темпи зростання GigaCloud, її експертизу у сфері хмарних технологій, лідерські позиції на ринку та очікуваний ефект від об'єднання бізнесів.

Крім того, близько 5 млн доларів США від загальної суми угоди стосуються досягнення майбутніх операційних показників та реалізації визначених інвестиційних проєктів (CAPEX), що забезпечує узгодженість ціни придбання з довгостроковим створенням вартості.

Структура угоди

Структура угоди включає 41 млн доларів США вартості придбання, до 4 млн доларів США відкладених боргових зобов'язань, близько 3 млн доларів США виплат, пов'язаних із досягненням погоджених показників ефективності, а також до 2 млн доларів США компенсації капітальних інвестицій (CAPEX) відповідно до умов угоди. Завершення угоди відбудеться після виконання стандартних для таких угод умов закриття.

"GigaCloud привносить до "Київстар" сформований хмарний бізнес, глибоку експертизу у сфері хмарних технологій, потужні R&D-компетенції та досвідчену команду", - зазначив Олександр Комаров, президент Kyivstar Group Ltd.

За його словами, поєднуючи ці сильні сторони з нашою телеком-інфраструктурою, масштабом роботи з клієнтами та інвестиційними можливостями, ми зможемо допомогти ще більшій кількості компаній модернізувати свої операції та розвивати потужніший технологічний бізнес для корпоративного сегмента.

"Це придбання є важливим кроком у реалізації нашої цифрової стратегії та водночас сприятиме розвитку інфраструктури, яка необхідна Україні в довгостроковій перспективі", - додав Комаров.

Як працюватиме GigaCloud

Після завершення угоди GigaCloud продовжить працювати як окрема бізнес-одиниця у складі Kyivstar Group Ltd., зберігаючи власний бренд і управлінську команду. Очікується, що засновники компанії й надалі керуватимуть бізнесом. У результаті угоди не передбачаються зміни до чинних договорів із клієнтами, рівня сервісу чи комерційних умов.

"Ми побудували GigaCloud на довірі наших клієнтів та експертизі нашої команди. Разом із Kyivstar Group Ltd. ми зможемо прискорити інвестиції в інфраструктуру, розширити нашу ринкову присутність і надалі надавати послуги того рівня якості, на який розраховують наші клієнти", - зазначив Назарій Курочко, генеральний директор та співзасновник GigaCloud.

За словами співзасновника GigaCloud Антона Хвастунова, на тлі зростання попиту на суверенні хмарні рішення ця співпраця посилює наші можливості масштабувати безпечні хмарні сервіси та робити свій внесок у цифровий розвиток України.

Придбання є ще одним підтвердженням стратегічного курсу Київстар на розвиток цифрових послуг, інвестицій в критично важливу технологічну інфраструктуру та підтримку довгострокового розвитку цифрової економіки України.