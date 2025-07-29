Квоти на вступ-2025: хто має пріоритетне право на бюджет

У цьогорічній вступній кампанії окремі пільгові категорії абітурієнтів можуть скористатися правом на вступ за спеціальними квотами - квотою-1 та квотою-2. Вони надають переваги при вступі на бюджет або можливість подати заяву без НМТ, залежно від обставин.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію "Освіта.юа".
Право на вступ за квотою-1 мають вступники з таких категорій:
Квота-1 встановлюється в межах 10%, але не менше одного місця, або 30% у переміщених (тимчасово переміщених) ЗВО від максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями.
Право на квоту-2 мають вступники з тимчасово окупованих, прифронтових або територій активних бойових дій. Її можуть застосувати у двох випадках: для вступу за результатами співбесіди замість НМТ або для переведення на вакантне бюджетне місце.
На квоту-2 можуть претендувати:
Квота-2 прописується в Правилах прийому до вишів і становить 10% від загальної кількості бюджетних місць, але не менше одного місця.
Читайте також про те, що подати заяву на вступ на бакалавра або медичного магістра (на бюджет або контракт) можна до 18:00 1 серпня 2025 року. Це можна зробити через електронний кабінет вступника.
Раніше ми писали про те, що вже зараз на вступ на бакалавра подали заявки понад 554 тисячі абітурієнтів. До 6 серпня мають оприлюднити списки рекомендованих на бюджет, а після 12 серпня - на контракт.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.