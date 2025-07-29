Квоти на вступ-2025: хто має пріоритетне право на бюджет

Хто має право на квоту-1

Право на вступ за квотою-1 мають вступники з таких категорій:

особи з інвалідністю I або II групи;

учасники бойових дій, зокрема ті, хто зараз проходить військову службу (крім строковиків);

особи, які були полоненими внаслідок збройної агресії проти України;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності.

Квота-1 встановлюється в межах 10%, але не менше одного місця, або 30% у переміщених (тимчасово переміщених) ЗВО від максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями.

Хто може вступати за квотою-2

Право на квоту-2 мають вступники з тимчасово окупованих, прифронтових або територій активних бойових дій. Її можуть застосувати у двох випадках: для вступу за результатами співбесіди замість НМТ або для переведення на вакантне бюджетне місце.

На квоту-2 можуть претендувати:

особи, зареєстровані або які переселилися після 1 січня року вступу з територій, що перебувають під тимчасовою окупацією (крім Криму та Севастополя) - код 107;

особи з АРК або м. Севастополь, які проживають або переселилися після 1 січня року вступу - код 108;

особи з тимчасово окупованих або бойових територій, що залишались на них або виїхали після 1 січня - код 109;

особи з тих самих територій, але переселилися до 1 січня року вступу - код 190.

Квота-2 прописується в Правилах прийому до вишів і становить 10% від загальної кількості бюджетних місць, але не менше одного місця.