Квоты на поступление-2025: кто имеет приоритетное право на бюджет

Кто имеет право на квоту-1

Право на поступление по квоте-1 имеют абитуриенты из следующих категорий:

лица с инвалидностью I или II группы;

участники боевых действий, в частности те, кто сейчас проходит военную службу (кроме срочников);

лица, которые были пленными в результате вооруженной агрессии против Украины;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства.

Квота-1 устанавливается в пределах 10%, но не менее одного места, или 30% в перемещенных (временно перемещенных) ЗВО от максимального (общего) объема государственного или регионального заказа по открытым и фиксированным конкурсным предложениям.

Кто может поступать по квоте-2

Право на квоту-2 имеют поступающие с временно оккупированных, прифронтовых или территорий активных боевых действий. Ее могут применить в двух случаях: для поступления по результатам собеседования вместо НМТ или для перевода на вакантное бюджетное место.

На квоту-2 могут претендовать:

лица, зарегистрированные или переселившиеся после 1 января года поступления с территорий, находящихся под временной оккупацией (кроме Крыма и Севастополя) - код 107;

лица из АРК или г. Севастополь, которые проживают или переселились после 1 января года поступления - код 108;

лица с временно оккупированных или боевых территорий, которые оставались на них или выехали после 1 января - код 109;

лица с тех же территорий, но переселившиеся до 1 января года поступления - код 190.

Квота-2 прописывается в Правилах приема в вузы и составляет 10% от общего количества бюджетных мест, но не менее одного места.