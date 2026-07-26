"Квиток в один кінець": Мадяр пояснив, навіщо ворог нарощує штурмові групи

Чому зростає чисельність штурмових груп

За словами Мадяра, противник насамперед намагається "залатати" розрив між неправдивими доповідями про власне положення та реальним станом позицій на лінії бойового зіткнення.

Для цього нарощують групи інфільтрації із завданням дістатися до позицій і зробити фото чи відео як доказ - таке завдання командувач назвав "ван вей тікет" (з англ. "квиток в один кінець"). Причина такого поспіху - або наближення перевірок, або вже отримане покарання від керівництва.

Скільки живої сили залучає ворог

Фактична чисельність живої сили противника, задіяної у штурмових діях, у липні зросла на 18% порівняно з травнем і на 12% порівняно з червнем. Дані базуються на щодобовому аналізі розвідцентру СБС.

Скільки втрат зазнає ворог

Показник знищення особового складу противника пілотами СБС у липні зріс на 11% відносно червня і впевнено перетне позначку 11 000 живої сили. Станом на 25 липня на лічильнику вже 9028 верифікованих уражень, попереду ще майже сім діб місяця.

Середньодобовий показник у липні становить 365 знищених на добу - проти 310 у травні та 329 у червні.

Що з мобілізацією в Росії

Мадяр зазначив, що Путін публічно поки не оголошував мобілізацію через очевидні причини, пов'язані з вересневими виборами, однак приховане поповнення особового складу відбувається і приховати ознаки такого набору від сучасних методів розвідки неможливо.