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"Билет в один конец": Мадяр объяснил, зачем враг наращивает штурмовые группы

03:17 26.07.2026 Вс
2 мин
Показатель уничтожения живой силы за месяц уверенно пересечет отметку в 11 тысяч
aimg Екатерина Коваль
Фото: командующий Сил беспилотника систем Роберт Мадяр Бровди (Getty Images)

Численность живой силы врага, задействованной в штурмовых действиях, в июле возросла, а вместе с ней увеличились и показатели поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди.

Почему растет численность штурмовых групп

По словам Мадяра, противник, прежде всего, пытается "залатать" разрыв между ложными докладами о собственном положении и реальным состоянием позиций на линии боевого столкновения.

Для этого наращивают группы инфильтрации с заданием добраться до позиций и сделать фото или видео как доказательство - такую задачу командующий назвал "ван вэй тикет" (с англ. "билет в один конец"). Причина такой спешки - либо приближение проверок, либо уже полученное наказание от руководства.

Сколько живой силы привлекает враг

Фактическая численность живой силы противника, задействованной в штурмовых действиях, в июле выросла на 18% по сравнению с маем и на 12% по сравнению с июнем. Данные базируются на ежесуточном анализе разведцентра ССС.

Сколько потерь несет враг

Показатель уничтожения личного состава противника пилотами ССС в июле вырос на 11% по отношению к июню и уверенно пересечет отметку 11 000 живой силы. По состоянию на 25 июля на счетчике уже 9028 верифицированных поражений, впереди еще семь суток месяца.

Среднесуточный показатель в июле составляет 365 уничтоженных в сутки - против 310 в мае и 329 в июне.

Что с мобилизацией в России

Мадяр отметил, что Путин публично пока не объявлял мобилизацию по очевидным причинам, связанным с сентябрьскими выборами, однако скрытое пополнение личного состава происходит и скрыть признаки такого набора от современных методов разведки невозможно.

Напомним, Зеленский уже заявлял, что Путин готовит расширение мобилизации в России и планирует привлечь новых солдат из Северной Кореи.

Еще несколько суток назад президент сообщал, что украинская разведка имеет четкую информацию о дополнительном наборе в армию уже в ближайшие месяцы - новая волна мобилизации будет достаточно масштабной.

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