"Билет в один конец": Мадяр объяснил, зачем враг наращивает штурмовые группы

Почему растет численность штурмовых групп

По словам Мадяра, противник, прежде всего, пытается "залатать" разрыв между ложными докладами о собственном положении и реальным состоянием позиций на линии боевого столкновения.

Для этого наращивают группы инфильтрации с заданием добраться до позиций и сделать фото или видео как доказательство - такую задачу командующий назвал "ван вэй тикет" (с англ. "билет в один конец"). Причина такой спешки - либо приближение проверок, либо уже полученное наказание от руководства.

Сколько живой силы привлекает враг

Фактическая численность живой силы противника, задействованной в штурмовых действиях, в июле выросла на 18% по сравнению с маем и на 12% по сравнению с июнем. Данные базируются на ежесуточном анализе разведцентра ССС.

Сколько потерь несет враг

Показатель уничтожения личного состава противника пилотами ССС в июле вырос на 11% по отношению к июню и уверенно пересечет отметку 11 000 живой силы. По состоянию на 25 июля на счетчике уже 9028 верифицированных поражений, впереди еще семь суток месяца.

Среднесуточный показатель в июле составляет 365 уничтоженных в сутки - против 310 в мае и 329 в июне.

Что с мобилизацией в России

Мадяр отметил, что Путин публично пока не объявлял мобилизацию по очевидным причинам, связанным с сентябрьскими выборами, однако скрытое пополнение личного состава происходит и скрыть признаки такого набора от современных методов разведки невозможно.