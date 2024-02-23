Варшава хоче розширити заборону українського імпорту. Київ - проти

Києву не підходить компромісний варіант, запропонований Польщею для зняття напруги на кордоні. Заборона широкого переліку продуктів харчування з України може стати прецедентом для інших країн.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів ".

Як зазначається у матеріалі, наразі Варшава пропонує не лише продовжити, а й розширити перелік заборонених для імпорту українських продуктів. Під цю категорію зараз потрапляє українське зерно, ріпак, соняшник, пшеничне борошно, шрот, висівки та макуха. Польща пропонує розширити цей список такими позиціями: цукор, м'ясо птиці, яйця, ягоди, мед, яблучний сік, олія.

Причому розширити список заборонених товарів Польща хоче не в червні, коли дія обмежень завершується, але може бути продовжена, а найближчим часом.

Механізм захисту для розширеного переліку продуктів пропонується такий самий, який діє і зараз для чотирьох зернових груп (пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник) для Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та тієї ж Польщі.

Тобто імпорт цих товарів загалом заборонено, але якщо країна-імпортер потребує якихось обсягів поставок, то звертається до України з проханням видати ліцензії на ці поставки. Українська сторона, у свою чергу, видає ліцензії експортерам лише на ці обсяги.

Але у Києві проти таких змін. "Ми не можемо піти на таке розширення списку товарів. Це буде прецедент, після якого будь-яка країна може почати виставляти подібні вимоги", - сказав співрозмовник, знайомий із деталями переговорів із польською стороною.

Реакція України

Як повідомляло РБК-Україна, якщо Польща розширить торгові заборони в односторонньому порядку, Україна може вжити заходів у відповідь і ввести заборону на імпорт польських товарів, насамперед фруктів та молочної продукції.

Джерела видання, детально знайомі із ситуацією на ринку, запевнили, що проблем через обмеження імпорту з Польщі не повинно бути і наші виробники можуть покрити відсутність польського імпорту молочки та фруктів.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на цьому тижні заявив, що його міністерство хоче розробити двосторонню угоду з Україною, яка б розширила сферу захисту ринку, включивши до неї інші чутливі продукти.