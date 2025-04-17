Квитки вже в продажу! УЗ повертає популярний "весняний" поїзд

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає "традиційний додатковий поїзд" на пікові дні весни. Він курсуватиме наприкінці квітня та на початку травня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В "Укрзалізниці" розповіли, що призначають "вже традиційний додатковий поїзд" №159/160 "Київ - Трускавець - Київ" - на пікові дні весни.
Уточнюється, що він матиме зупинки:
Квитки на цей поїзд - вже у продажу. Їх можна знайти:
Дати курсування додаткового поїзда УЗ з Києва такі:
Він відправлятиметься зі столиці о 10:16 та прибуватиме до Трускавця о 19:37.
Дати курсування з Трускавця - такі самі:
Відправлення - о 09:03. Прибуття до Києва - о 19:11.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.
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