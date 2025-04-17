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Квитки вже в продажу! УЗ повертає популярний "весняний" поїзд

Квитки на популярний додатковий поїзд УЗ - вже у касах (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає "традиційний додатковий поїзд" на пікові дні весни. Він курсуватиме наприкінці квітня та на початку травня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Про який поїзд йдеться та які в нього зупинки

В "Укрзалізниці" розповіли, що призначають "вже традиційний додатковий поїзд" №159/160 "Київ - Трускавець - Київ" - на пікові дні весни.

Уточнюється, що він матиме зупинки:

  • у Львові;
  • у Дрогобичі.

Квитки на цей поїзд - вже у продажу. Їх можна знайти:

  • у застосунку "Укрзалізниці";
  • на сайті booking.uz.gov.ua;
  • у залізничних касах.

Як курсуватиме додатковий поїзд: дати й графік

Дати курсування додаткового поїзда УЗ з Києва такі:

  • 25, 26 та 27 квітня 2025 року;
  • 2, 3 та 4 травня 2025 року.

Він відправлятиметься зі столиці о 10:16 та прибуватиме до Трускавця о 19:37.

Дати курсування з Трускавця - такі самі:

  • 25, 26 та 27 квітня 2025 року;
  • 2, 3 та 4 травня 2025 року.

Відправлення - о 09:03. Прибуття до Києва - о 19:11.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.

Читайте також про знижки та пільги від "Укрзалізниці" - як можна економити на квитках під час подорожей.

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