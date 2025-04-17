Билеты уже в продаже! УЗ возвращает популярный "весенний" поезд

О каком поезде идет речь и какие у него остановки

В "Укрзализныце" рассказали, что назначают "уже традиционный дополнительный поезд" №159/160 "Киев - Трускавец - Киев" - на пиковые дни весны.

Уточняется, что у него будут остановки:

во Львове;

в Дрогобыче.

Билеты на этот поезд - уже в продаже. Их можно найти:

в приложении "Укрзализныци";

на сайте booking.uz.gov.ua;

в железнодорожных кассах.

Как будет курсировать дополнительный поезд: даты и график

Даты курсирования дополнительного поезда УЗ из Киева следующие:

25, 26 и 27 апреля 2025 года;

2, 3 и 4 мая 2025 года.

Он будет отправляться из столицы в 10:16 и прибывать в Трускавец в 19:37.

Даты курсирования из Трускавца - такие же:

25, 26 и 27 апреля 2025 года;

2, 3 и 4 мая 2025 года.

Отправление - в 09:03. Прибытие в Киев - в 19:11.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)