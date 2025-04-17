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Билеты уже в продаже! УЗ возвращает популярный "весенний" поезд

Билеты на популярный дополнительный поезд УЗ - уже в кассах (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает "традиционный дополнительный поезд" на пиковые дни весны. Он будет курсировать в конце апреля и в начале мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

О каком поезде идет речь и какие у него остановки

В "Укрзализныце" рассказали, что назначают "уже традиционный дополнительный поезд" №159/160 "Киев - Трускавец - Киев" - на пиковые дни весны.

Уточняется, что у него будут остановки:

  • во Львове;
  • в Дрогобыче.

Билеты на этот поезд - уже в продаже. Их можно найти:

  • в приложении "Укрзализныци";
  • на сайте booking.uz.gov.ua;
  • в железнодорожных кассах.

Как будет курсировать дополнительный поезд: даты и график

Даты курсирования дополнительного поезда УЗ из Киева следующие:

  • 25, 26 и 27 апреля 2025 года;
  • 2, 3 и 4 мая 2025 года.

Он будет отправляться из столицы в 10:16 и прибывать в Трускавец в 19:37.

Даты курсирования из Трускавца - такие же:

  • 25, 26 и 27 апреля 2025 года;
  • 2, 3 и 4 мая 2025 года.

Отправление - в 09:03. Прибытие в Киев - в 19:11.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.

Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.

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