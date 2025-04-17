Билеты уже в продаже! УЗ возвращает популярный "весенний" поезд

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает "традиционный дополнительный поезд" на пиковые дни весны. Он будет курсировать в конце апреля и в начале мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В "Укрзализныце" рассказали, что назначают "уже традиционный дополнительный поезд" №159/160 "Киев - Трускавец - Киев" - на пиковые дни весны.
Уточняется, что у него будут остановки:
Билеты на этот поезд - уже в продаже. Их можно найти:
Даты курсирования дополнительного поезда УЗ из Киева следующие:
Он будет отправляться из столицы в 10:16 и прибывать в Трускавец в 19:37.
Даты курсирования из Трускавца - такие же:
Отправление - в 09:03. Прибытие в Киев - в 19:11.
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.
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