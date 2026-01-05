Квитки на поїзди після 21 січня не продають: "Укрзалізниця" пояснила причину

Як пояснили в компанії, зміни пов’язані з ускладненням руху на фастівській ділянці, яка нещодавно зазнала ворожого удару, а також із коригуванням маршрутів з міркувань безпеки.

Коли відкриють продаж квитків

За даними УЗ, оновлені розклади будуть готові до кінця доби 7 січня. Відтак продаж квитків відкриють 8 січня:

на внутрішні рейси - з 08:00;

на міжнародні рейси - з 09:00.

За оновленими графіками поїзди курсуватимуть із 22 січня.

Можливі затримки

До моменту повного впровадження змін пасажирів попереджають про можливі затримки поїздів у межах 1-2 годин. Їх тривалість залежатиме від інтенсивності руху на фастівській ділянці.

В "Укрзалізниці" подякували пасажирам за підтримку та розуміння, зазначивши, що всі повідомлення та слова підтримки на адресу залізничників читають і цінують.