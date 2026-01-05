RU

Общество Образование Деньги Изменения

Билеты на поезда после 21 января не продают: "Укрзализныця" объяснила причину

Фото: УЗ не продает билеты на некоторые поезда (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Продажа билетов на часть рейсов с датой отправления после 21 января временно приостановлена в связи с корректировкой графика движения поездов. Возобновить продажи обещают в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как пояснили в компании, изменения связаны с осложнением движения на фастовском участке, который недавно подвергся вражескому удару, а также с корректировкой маршрутов из соображений безопасности.

Когда откроют продажу билетов

По данным УЗ, обновленные расписания будут готовы до конца суток 7 января. Поэтому продажу билетов откроют 8 января:

  • на внутренние рейсы - с 08:00;
  • на международные рейсы - с 09:00.

По обновленным графикам поезда будут курсировать с 22 января.

Возможны задержки

До момента полного внедрения изменений пассажиров предупреждают о возможных задержках поездов в пределах 1-2 часов. Их продолжительность будет зависеть от интенсивности движения на фастовском участке.

В "Укрзализныце" поблагодарили пассажиров за поддержку и понимание, отметив, что все сообщения и слова поддержки в адрес железнодорожников читают и ценят.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" изменила расписание движения поездов на Фастовском участке из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате атаки РФ. Часть пригородных рейсов отменили, отдельные поезда дальнего сообщения будут проходить Фастов без остановки, возможны задержки до 2 часов, а продажу билетов в Фастов на некоторые рейсы временно закрыли.

