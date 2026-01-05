ua en ru
Квитки на поїзди після 21 січня не продають: "Укрзалізниця" пояснила причину

Понеділок 05 січня 2026 20:57
UA EN RU
Квитки на поїзди після 21 січня не продають: "Укрзалізниця" пояснила причину Фото: УЗ не продає квитки на деякі поїзди (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Продаж квитків на частину рейсів із датою відправлення після 21 січня тимчасово призупинений у зв’язку з коригуванням графіка руху поїздів. Відновити продажі обіцяють у найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

Як пояснили в компанії, зміни пов’язані з ускладненням руху на фастівській ділянці, яка нещодавно зазнала ворожого удару, а також із коригуванням маршрутів з міркувань безпеки.

Коли відкриють продаж квитків

За даними УЗ, оновлені розклади будуть готові до кінця доби 7 січня. Відтак продаж квитків відкриють 8 січня:

  • на внутрішні рейси - з 08:00;
  • на міжнародні рейси - з 09:00.

За оновленими графіками поїзди курсуватимуть із 22 січня.

Можливі затримки

До моменту повного впровадження змін пасажирів попереджають про можливі затримки поїздів у межах 1-2 годин. Їх тривалість залежатиме від інтенсивності руху на фастівській ділянці.

В "Укрзалізниці" подякували пасажирам за підтримку та розуміння, зазначивши, що всі повідомлення та слова підтримки на адресу залізничників читають і цінують.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" змінила розклад руху поїздів на Фастівській дільниці через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок атаки РФ. Частину приміських рейсів скасували, окремі поїзди далекого сполучення проходитимуть Фастів без зупинки, можливі затримки до 2 годин, а продаж квитків до Фастова на деякі рейси тимчасово закрили.

