Билеты на поезда после 21 января не продают: "Укрзализныця" объяснила причину

Продажа билетов на часть рейсов с датой отправления после 21 января временно приостановлена в связи с корректировкой графика движения поездов. Возобновить продажи обещают в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Как пояснили в компании, изменения связаны с осложнением движения на фастовском участке, который недавно подвергся вражескому удару, а также с корректировкой маршрутов из соображений безопасности.

Когда откроют продажу билетов

По данным УЗ, обновленные расписания будут готовы до конца суток 7 января. Поэтому продажу билетов откроют 8 января:

на внутренние рейсы - с 08:00;

на международные рейсы - с 09:00.

По обновленным графикам поезда будут курсировать с 22 января.

Возможны задержки

До момента полного внедрения изменений пассажиров предупреждают о возможных задержках поездов в пределах 1-2 часов. Их продолжительность будет зависеть от интенсивности движения на фастовском участке.

В "Укрзализныце" поблагодарили пассажиров за поддержку и понимание, отметив, что все сообщения и слова поддержки в адрес железнодорожников читают и ценят.