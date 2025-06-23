Билеты к морю. "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд в Одессу
"Укрзализныця" на пиковые даты запускает дополнительный поезд из Винницы в Одессу. Билеты на него уже можно приобрести в приложении компании или в кассах на вокзалах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.
Детали дополнительного поезда Винница-Одесса
"Хорошая новость для тех, кто планирует путешествие между Одессой и Винницей. На пиковые даты назначаем дополнительный поезд №708/707 Одесса - Винница - Одесса", - говорится в сообщении.
Поезд будет курсировать 4 и 6 июля 2025 года:
- из Одессы - отправление в 08:11, прибытие в Винницу в 14:15;
- из Винницы - отправление в 15:05, прибытие в Одессу в 20:59.
Поезд будет останавливаться на станциях: Подольск, Вапнярка, Жмеринка.
"В составе поезда - купейные вагоны с местами для сидения, то есть без спальных полок", - отметили в компании.
Также "Укрзализныця" напомнила покупателям, что нечетные места - у окна, четные - ближе к двери купе.
"Собирайтесь в дорогу - билеты уже в продаже на booking.uz.gov.ua, в приложении, и кассах вокзалов", - добавили в "Укрзализныце".
Читайте также о том, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить доступ к расширенной программе лояльности УЗ "Железные друзья", которая станет особенно полезной тем, кто регулярно пользуется железнодорожным транспортом.
Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда во Львов, Одессу и Трускавец на летний сезон. Билеты на новые рейсы вскоре появятся в продаже онлайн и в кассах вокзалов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.