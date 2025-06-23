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Билеты к морю. "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд в Одессу

Понедельник 23 июня 2025 18:27
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Билеты к морю. "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд в Одессу В Одессу будет курсировать дополнительный поезд на пиковые даты (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

"Укрзализныця" на пиковые даты запускает дополнительный поезд из Винницы в Одессу. Билеты на него уже можно приобрести в приложении компании или в кассах на вокзалах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.

Детали дополнительного поезда Винница-Одесса

"Хорошая новость для тех, кто планирует путешествие между Одессой и Винницей. На пиковые даты назначаем дополнительный поезд №708/707 Одесса - Винница - Одесса", - говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать 4 и 6 июля 2025 года:

  • из Одессы - отправление в 08:11, прибытие в Винницу в 14:15;
  • из Винницы - отправление в 15:05, прибытие в Одессу в 20:59.

Поезд будет останавливаться на станциях: Подольск, Вапнярка, Жмеринка.

"В составе поезда - купейные вагоны с местами для сидения, то есть без спальных полок", - отметили в компании.

Также "Укрзализныця" напомнила покупателям, что нечетные места - у окна, четные - ближе к двери купе.

"Собирайтесь в дорогу - билеты уже в продаже на booking.uz.gov.ua, в приложении, и кассах вокзалов", - добавили в "Укрзализныце".

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Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда во Львов, Одессу и Трускавец на летний сезон. Билеты на новые рейсы вскоре появятся в продаже онлайн и в кассах вокзалов.

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Укрзализныця Одесса Винница
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