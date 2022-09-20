Квитки на дебютний матч Джордана в НБА зібралися продати за чверть мільйона

Перепустки на матч "Чикаго" – "Вашингтон" підуть із молотка 29 вересня. Стартова ціна раритетів – 150 тисяч доларів.

Нинішній власник квитків, на яких рукою написано "Перша гра Майкла Джордана", прагне виручити за них 200-300 тисяч "зелених". Дебютний матч "Його Повітряності" в НБА відбувся 26 жовтня 1984 року. За іронією долі, Джордан вийшов у складі "Буллз" проти команди, в якій через два десятиліття завершив кар'єру – "Вашингтона".

У червні за понад 1 млн доларів продали колекційну картку легендарного баскетболіста серії Fleer Jordan. Окрім того, ще одним лотом стали кросівки Джордана, в яких він грав у фінальній серії-1998. За них виручили 378 тисяч.

Фото: Пара квитків на дебютний матч Джордана (bonhams.com)

Хто такий Майкл Джордан

Найсильніший баскетболіст в історії гри. Грав на позиції атакувального оборонця в складі "Чикаго Буллз" і "Вашингтон Візардс".

За роки ігрової кар'єри Джордан 6 разів став чемпіоном НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). У тих же сезонах був визнаний MVP фінальної серії асоціації. Ще 5 разів його визнали MVP сезону та тричі був найкращим у Матчі всіх зірок НБА.

Джордан є дворазовим олімпійським чемпіоном (1984, 1992). У 2009 році легенду ввели до Залу баскетбольної слави.

У 1993-1995 рр. Джордан намагався закріпитися в бейсболі. Проте, нетривалі періоди в "Бірмінгем Баронс" і "Скоттсдейл Скорпіонз" з непереконливою статистикою змусили повернутися в баскетбол.