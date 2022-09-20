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Билеты на дебютный матч Джордана в НБА собрались продать за четверть миллиона

Фото: Майкл Джордан в кругу фанатов (facebook.com/RealMichael23)
Автор: Антон Федорцив

Британский аукционный дом Bonhams готовится к торгам за два билета с первого в профессиональной карьере Майкла Джордана поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт дома.

Пропуска на матч "Чикаго" – "Вашингтон" уйдут с молотка 29 сентября. Стартовая цена раритетов – 150 тысяч долларов.

Нынешний владелец билетов, на которых от руки написано "Первая игра Майкла Джордана", стремится выручить за них 200-300 тысяч "зеленых". Дебютный матч "Его Воздушности" в НБА состоялся 26 октября 1984 года. По иронии судьбы, Джордан вышел в составе "Буллз" против команды, в которой через два десятилетия завершил карьеру – "Вашингтона".

В июне за свыше 1 млн долларов продали коллекционную карточку легендарного баскетболиста серии Fleer Jordan. Кроме того, еще одним лотом стали кроссовки Джордана, в которых он играл в финальной серии-1998. За них было выручено 378 тысяч.

Фото: Пара билетов на дебютный матч Джордана (bonhams.com)

Кто такой Майкл Джордан

Сильнейший баскетболист в истории игры. Играл на позиции атакующего защитника в составе "Чикаго Буллз" и "Вашингтон Уизардс".

За годы игровой карьеры Джордан 6 раз стал чемпионом НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). В тех же сезонах был признан MVP финальной серии ассоциации. Еще 5 раз его признали MVP сезона и трижды был лучшим в Матче всех звезд НБА.

Джордан является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992). В 2009 году легенду ввели в Зал баскетбольной славы.

В 1993–1995 гг. Джордан пытался закрепиться в бейсболе. Однако непродолжительные периоды в "Бирмингем Баронс" и "Скоттсдейл Скорпионз" с неубедительной статистикой заставили вернуться в баскетбол.

К слову, украинец Михайлюк в составе "Нью-Йорк Никс" продолжит выступления в НБА.

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