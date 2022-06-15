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Коллекционная карточка с легендой НБА Джорданом продана за 1 млн долларов

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США, Среда 15 июня 2022 11:00
Коллекционная карточка с легендой НБА Джорданом продана за 1 млн долларов Фото: Майкл Джордан (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Интерес к персоне Майкла Джордана не угасает даже спустя почти 20 лет после завершения игровой карьеры. На аукционе за коллекционную карточку с легендарным баскетболистом отдали более миллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Коллекционная карточка "Его Воздушности" была продана за 1 млн 8 тысяч долларов. На ней изображен Джордан во время дебютного сезона в НБА.

Карта является составной частью коллекции Fleer Jordan. Она появилась к 20-й годовщине сезона 1986/87. Коллекция состояла из 23-х элементов. Все они были подписаны Джорданом и получили подтверждающий подлинность сертификат.

Еще одним лотом аукциона стали кроссовки легенды НБА. В них он играл в финальной серии-1998. С молотка обувь Джордана ушла за 378 тысяч долларов.

Кто такой Майкл Джордан

Сильнейший баскетболист в истории игры. Играл на позиции атакующего защитника в составе "Чикаго Буллз" и "Вашингтон Уизардс".

За годы игровой карьеры Джордан 6 раз стал чемпионом НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). В тех же сезонах был признан MVP финальной серии ассоциации. Еще 5 раз его признали MVP сезона и трижды был лучшим в Матче всех звезд НБА.

Джордан является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992). В 2009 году легенду ввели в Зал баскетбольной славы.

В 1993–1995 гг. Джордан пытался закрепиться в бейсболе. Однако непродолжительные периоды в "Бирмингем Баронс" и "Скоттсдейл Скорпионз" с неубедительной статистикой заставили вернуться в баскетбол.

К слову, в финально серии "Голден Стэйт" впервые повел в финале НБА против "Бостон Селтикс".

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