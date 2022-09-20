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Квитки на дебютний матч Джордана в НБА зібралися продати за чверть мільйона

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Вівторок 20 вересня 2022 14:23
Квитки на дебютний матч Джордана в НБА зібралися продати за чверть мільйона Фото: Майкл Джордан у колі фанатів (facebook.com/RealMichael23)
Автор: Антон Федорців

Британський аукціонний дім Bonhams готується до торгів за два квитки з першого в професіональній кар'єрі Майкла Джордана поєдинку в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт дому.

Перепустки на матч "Чикаго" – "Вашингтон" підуть із молотка 29 вересня. Стартова ціна раритетів – 150 тисяч доларів.

Нинішній власник квитків, на яких рукою написано "Перша гра Майкла Джордана", прагне виручити за них 200-300 тисяч "зелених". Дебютний матч "Його Повітряності" в НБА відбувся 26 жовтня 1984 року. За іронією долі, Джордан вийшов у складі "Буллз" проти команди, в якій через два десятиліття завершив кар'єру – "Вашингтона".

У червні за понад 1 млн доларів продали колекційну картку легендарного баскетболіста серії Fleer Jordan. Окрім того, ще одним лотом стали кросівки Джордана, в яких він грав у фінальній серії-1998. За них виручили 378 тисяч.

Фото: Пара квитків на дебютний матч Джордана (bonhams.com)

Хто такий Майкл Джордан

Найсильніший баскетболіст в історії гри. Грав на позиції атакувального оборонця в складі "Чикаго Буллз" і "Вашингтон Візардс".

За роки ігрової кар'єри Джордан 6 разів став чемпіоном НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). У тих же сезонах був визнаний MVP фінальної серії асоціації. Ще 5 разів його визнали MVP сезону та тричі був найкращим у Матчі всіх зірок НБА.

Джордан є дворазовим олімпійським чемпіоном (1984, 1992). У 2009 році легенду ввели до Залу баскетбольної слави.

У 1993-1995 рр. Джордан намагався закріпитися в бейсболі. Проте, нетривалі періоди в "Бірмінгем Баронс" і "Скоттсдейл Скорпіонз" з непереконливою статистикою змусили повернутися в баскетбол.

До слова, українець Михайлюк у складі "Нью-Йорк Нікс" продовжить виступи в НБА.

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