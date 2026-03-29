Квітень прийде з дощами: прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

18:30 29.03.2026 Нд
2 хв
Де буде тепло, а де дощитиме?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Getty Images)

Наступного тижня в Україні дощитиме, однак температура триматиметься на рівні 8-22 градусів тепла.

У понеділок, 30 березня, в усіх регіонах України буде хмарно, очікується дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +18 до +18 градусів;
  • у східних областях - від +16 до +20 градусів;
  • у центральних областях - від +15 до +18 градусів;
  • у південних областях - від +16 до +19 градусів;
  • у західних областях - від +12 до +15 градусів.

У вівторок, 31 березня, також прогнозується хмарність і дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +9 до +14 градусів;
  • у східних областях - від +13 до +18 градусів;
  • у центральних областях - від +9 до +14 градусів;
  • у південних областях - від +12 до +18 градусів;
  • у західних областях - від +8 до +12 градусів.

У середу, 1 квітня, в Україні знову очікуються дощі. На півночі, сході і в центрі можливі грози.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +8 до +15 градусів;
  • у східних областях - від +13 до +19 градусів;
  • у центральних областях - від +8 до +14 градусів;
  • у південних областях - від +11 до +14 градусів;
  • у західних областях - від +6 до +10 градусів.

У четвер, 2 квітня, погода суттєво не зміниться, дощі очікуються по всій Україні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +8 до +13 градусів;
  • у східних областях - від +11 до +17 градусів;
  • у центральних областях - від +8 до +14 градусів;
  • у південних областях - від +11 до +13 градусів;
  • у західних областях - від +6 до +12 градусів.

П'ятниця, 3 квітня, буде теплішою та більш сонячною. Невеликі дощі прогнозуються лише на заході та півдні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +11 до +14 градусів;
  • у східних областях - від +13 до +20 градусів;
  • у центральних областях - від +12 до +17 градусів;
  • у південних областях - від +11 до +17 градусів;
  • у західних областях - від +8 до +14 градусів.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику квітня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на другий місяць весни.

