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Квин: США сосредоточились на недопущении континентальной войны

Автор: Милан Лелич, Антон Федорцив

В посольстве Соединенных Штатов определили усилия по недопущению расширения российско-украинской войны на другие страны главным приоритетом наряду с помощью Украины.

Об этом временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала в интервью РБК-Украина.

Дипломат подтвердила, что Соединенные Штаты стремятся не допустить еще большей эскалации и расширения войны. Ядерное оружие – не единственный аспект этой проблемы.

По словам Квин, США хотят помочь Украине любым возможным способом. Тем не менее, Вашингтон не хочет расширения конфликта на страны НАТО и окончания континентальной войной. В связи с этим Штаты прилагают усилия только к деэскалации.

"Когда иногда кажется, что мы нерешительны, я могу понять украинское разочарование по этому поводу. Мы все также хотим, чтобы Украина поняла, что это происходит не потому, что мы не хотим помогать Украине, а потому, что мы чувствуем, что эскалация ситуации в конечном итоге не поможет Украине, а лишь нанесет ущерб еще большему количеству стран региона, и Украина будет в эпицентре этого", – заявила временная поверенная.

Она также выразила уверенность, что Украина не только не выиграет от такого сценария, но и может получить еще больше разрушений. Это побуждает США избегать эскалации.

К слову, ранее Кристина Квин выразила восхищение храбростью Зеленского в условиях вторжения РФ.

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