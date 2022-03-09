"Проявил героическую храбрость": Квин о предложениях Зеленскому касаемо эвакуации

По словам Квин, несмотря на многочисленные предложения Зеленскому эвакуироваться из Киева - президент принял решение повести свою страну в сопротивлении агрессии со стороны Российской Федерации.

" Президент Зеленский показал невероятную, героическую храбрость. Он повел свою страну и народ в сопротивлении российской агрессии. И, знаете, конечно, если бы он пожелал нашей помощи, мы бы старались оказать ее, если бы мы смогли. Но в конечном счете, это ему решать, и он явно решил управлять страной из Киева. И он сделал потрясающую работу. Что мы поддерживаем - мы поддерживаем его решение", - заявила Квин.