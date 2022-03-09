Квін: США зосередилися на недопущенні континентальної війни

Дипломатка підтвердила, що Сполучені Штати прагнуть не допустити ще більшої ескалації та розширення війни. Ядерна зброя – не єдиний аспект цієї проблеми.

За словами Квін, США хочуть допомогти Україні будь-яким можливим способом. Однак, водночас Вашингтон не хоче розширення конфлікту на країни НАТО та закінчення континентальною війною. У зв'язку з цим Штати докладають зусилля лише до деескалації.

"Коли іноді здається, що ми нерішучі, я можу зрозуміти українське розчарування з цього приводу. Ми всі також хочемо, щоб Україна зрозуміла, що це відбувається не тому, що ми не хочемо допомагати Україні, а тому, що ми відчуваємо, що ескалація ситуації в кінцевому підсумку не допоможе Україні, а лише завдасть шкоди ще більшій кількості країн регіону, і Україна буде в епіцентрі цього", – заявила тимчасова повірена.

Вона також висловила впевненість, що Україна не тільки не виграє від такого сценарію, а й може зазнати ще більших руйнувань. Це спонукає США уникати ескалації.