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Квін: США зосередилися на недопущенні континентальної війни

Автор: Мілан Лєліч, Антон Федорців

У посольстві Сполучених Штатів визначили зусилля з недопущення розширення російсько-української війни на інші країни головним пріоритетом поруч із допомогою Україні.

Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Дипломатка підтвердила, що Сполучені Штати прагнуть не допустити ще більшої ескалації та розширення війни. Ядерна зброя – не єдиний аспект цієї проблеми.

За словами Квін, США хочуть допомогти Україні будь-яким можливим способом. Однак, водночас Вашингтон не хоче розширення конфлікту на країни НАТО та закінчення континентальною війною. У зв'язку з цим Штати докладають зусилля лише до деескалації.

"Коли іноді здається, що ми нерішучі, я можу зрозуміти українське розчарування з цього приводу. Ми всі також хочемо, щоб Україна зрозуміла, що це відбувається не тому, що ми не хочемо допомагати Україні, а тому, що ми відчуваємо, що ескалація ситуації в кінцевому підсумку не допоможе Україні, а лише завдасть шкоди ще більшій кількості країн регіону, і Україна буде в епіцентрі цього", – заявила тимчасова повірена.

Вона також висловила впевненість, що Україна не тільки не виграє від такого сценарію, а й може зазнати ще більших руйнувань. Це спонукає США уникати ескалації.

До слова, раніше Крістіна Квін висловила захоплення хоробрістю Зеленського в умовах вторгнення РФ.

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