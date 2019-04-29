ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Квебеке эвакуировали более 7,7 тыс. людей из-за половодья

Новости » Общество    29.04.2019 - 00:42
В Квебеке эвакуировали более 7,7 тыс. людей из-за половодья
Иллюстративное фото (twitter.com/jimwatsonottawa)

От разлива рек в Квебеке пострадали более 5,5 тыс. жилых домов

В канадской провинции Квебек из-за разлива рек, вызванного весенним половодьем, эвакуировали 7,7 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CTV.

Сообщается, что никто не пострадал, все люди находятся в безопасности.

В частности, несколько тысяч человек получили приказ на немедленную эвакуацию в городе Сен-Март-сюр-ле-Лак, находящимся в 50 км к востоку от Монреаля, где вода прорвала дамбу.

Ранее также сообщалось об угрозе прорыва дамбы на реке Руж примерно в 140 км к западу от Монреаля. Из опасной местности были вывезены порядка 250 жителей.

На данный момент известно, что от разлива рек в Квебеке пострадали более 5,5 тыс. жилых домов.

Напомним, 25 апреля мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайной ситуации из-за ожидаемых сильных дождей и значительного повышения уровня воды в реке Оттава.Сообщалось, что осадки в столице Канады к субботе могут достигать 25-35 мм.

Ранее сообщалось, что циклон Кеннет обрушился на Мозамбик вечером 25 апреля, десятки тысяч людей были эвакуированы

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины В Оттаве ввели чрезвычайное положение из-за непогоды
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ГидрометцентрКанадапаводок
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь