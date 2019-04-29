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У Квебеку евакуювали понад 7,7 тис. людей через повені

Новини » Суспільство    29.04.2019 - 00:42
У Квебеку евакуювали понад 7,7 тис. людей через повені
Ілюстративне фото (twitter.com/jimwatsonottawa)

Від розливу річок в Квебеку постраждали понад 5,5 тис. житлових будинків

У канадській провінції Квебек через розлив річок, викликаний весняним водопіллям, евакуювали 7,7 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CTV.

Повідомляється, що ніхто не постраждав, всі люди знаходяться в безпеці.

Зокрема, кілька тисяч осіб отримали наказ на негайну евакуацію в місті Сен-Березень-сюр-ле-Лак, що знаходиться в 50 км на схід від Монреаля, де вода прорвала дамбу.

Раніше також повідомлялося про загрозу прориву дамби на річці Руж приблизно в 140 км на захід від Монреаля. З небезпечної місцевості були вивезені близько 250 жителів.

На даний момент відомо, що від розливу річок в Квебеку постраждали понад 5,5 тис. житлових будинків.

Нагадаємо, 25 квітня мер столиці Канади Оттави Джим Уотсон ввів режим надзвичайної ситуації через очікуваны сильны дощі і значнне підвищення рівня води в річці Оттава.Повідомлялося, що опади в столиці Канади до суботи можуть досягати 25-35 мм

Раніше повідомлялося, що циклон Кеннет обрушився на Мозамбік увечері 25 квітня, десятки тисяч людей були евакуйовані.

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