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Квасневский о законе об олигархах: столь спорные проекты должна изучать Венецианская комиссия

Новина українською →
Киев, Вторник 14 сентября 2021 10:21
Квасневский о законе об олигархах: столь спорные проекты должна изучать Венецианская комиссия Фото: Александр Квасневский (dziennikzwiazkowy.com)
Автор: Наталия Гурковская

Демократические страны должны пользоваться помощью Венецианской комиссии при подготовке спорных проектов законов, коим очевидно является законопроект об олигархах в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-президента Польши Александра Квасневского во время форума YES.

"В демократических странах рассмотрение Венецианской комиссией - это нормальная процедура. Если есть много недоразумений - то это хороший путь", - сказал Квасневский.

Он добавил, что Польша активно использовала помощь этой комиссии во время совершенствования собственного законодательства во времена его президентства.

"Мы это тоже использовали в Польше много раз. Когда я как президент работал над Конституцией - то тоже советовался с Венецианской комиссией, потому что там самые опытные юристы, которые не занимаются политикой", - отметил бывший президент Польши.

Напомним, 2 сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Сам проект закона об олигархах на YES раскритиковали иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как нарушающий принципы демократии и верховенства права.

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Дмитрий Разумков
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