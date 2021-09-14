Квасневский о законе об олигархах: столь спорные проекты должна изучать Венецианская комиссия

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-президента Польши Александра Квасневского во время форума YES.

"В демократических странах рассмотрение Венецианской комиссией - это нормальная процедура. Если есть много недоразумений - то это хороший путь", - сказал Квасневский.

Он добавил, что Польша активно использовала помощь этой комиссии во время совершенствования собственного законодательства во времена его президентства.

"Мы это тоже использовали в Польше много раз. Когда я как президент работал над Конституцией - то тоже советовался с Венецианской комиссией, потому что там самые опытные юристы, которые не занимаются политикой", - отметил бывший президент Польши.