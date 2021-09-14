Квасневский о законе об олигархах: столь спорные проекты должна изучать Венецианская комиссия
Демократические страны должны пользоваться помощью Венецианской комиссии при подготовке спорных проектов законов, коим очевидно является законопроект об олигархах в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-президента Польши Александра Квасневского во время форума YES.
"В демократических странах рассмотрение Венецианской комиссией - это нормальная процедура. Если есть много недоразумений - то это хороший путь", - сказал Квасневский.
Он добавил, что Польша активно использовала помощь этой комиссии во время совершенствования собственного законодательства во времена его президентства.
"Мы это тоже использовали в Польше много раз. Когда я как президент работал над Конституцией - то тоже советовался с Венецианской комиссией, потому что там самые опытные юристы, которые не занимаются политикой", - отметил бывший президент Польши.
Напомним, 2 сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.
10 сентября Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.
Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Сам проект закона об олигархах на YES раскритиковали иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как нарушающий принципы демократии и верховенства права.