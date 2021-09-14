Кваснєвський про закон про олігархів: настільки спірні проекти повинна вивчати Венеціанська комісія

Демократичні країни повинні користуватися допомогою Венеціанської комісії при підготовці спірних проектів законів, яким очевидно є законопроект про олігархів в Україні .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-президента Польщі Олександра Кваснєвського під час форуму YES.

"У демократичних країнах розгляд Венеціанською комісією - це нормальна процедура. Якщо є багато непорозумінь - то це хороший шлях", - сказав Кваснєвський.

Він додав, що Польща активно використовувала допомогу цієї комісії під час вдосконалення власного законодавства за часів його президентства.

"Ми це теж використовували в Польщі багато разів. Коли я як президент працював над Конституцією - то теж радився з Венеціанською комісією, тому що там найдосвідченіші юристи, які не займаються політикою", - зазначив колишній президент Польщі.