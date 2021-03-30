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Квартиры, ювелирка и квадроцикл: Арахамия подал декларацию

Автор: Роман Тверденко

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подал декларацию о доходах за 2020 год. В ней он указал множество ювелирных изделий, несколько автомобилей и ряд квартир.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации в Едином реестре.

Жилье и недвижимость

В декларацию нардеп внес две квартиры в Николаеве и Киеве, которыми вдалеет самостоятельно, одна квартира в Николаеве, которой Арахамия пользуется бесплатно, а также три квартиры в Киеве, которыми с 2017 года владеет жена Виктория. Кроме этого, в декларации есть четыре земельных участка в Вите-Почтовой, которыми владеет сам Арахамия с 2016-17 годов, один из которых площадью 900 квадратных метра и передан в бесплатное пользование пяти членам семьи - жене, четырем дочерям и одному из двух сыновей.

Также во владении семьи садовый дом в Вите-Почтовой на 296 квадратных метра, нежилое помещение в Николаеве и дом в Новопетровском Николаевской области.

Ювелирные изделия и часы

Нардеп внес в декларацию ювелирные изделия, которые принадлежат жене Виктории - это колька, браслеты, подвески и сережки. У Арахамии также есть четверо наручных часов марок Rolex, Breitling, Breguet и Ulisse Nardin. У жены Виктории двое наручных часов - Rolex и Cartier. Все эти ценности у семейства появились до подания Арахамией первой декларации в статусе госчиновника.

Доходы

В статусе народного депутата Арахамия за 2020 год заработал 458,5 тысяч гривен. Также он получал проценты со счетов в ПриватБанке и Monobank. Кроме этого, в прошлом году его жена Викторя заработал 1,1 миллиона гривен за отчуждение движемого имущества в пользу Ирины Кирнус. Кроме этого, Виктория получила в 2020 году 84 тысячи гривен выплат из социального фонда Киева, а также 12,9 тысяч в виде процентов от Monobank.

На счетах в Monobank и ПриватБанке у Давида Арахамии размещено почти 467 тысяч гривен и 26,5 тысяч долларов, у жены - 225 тысяч гривен, 20,3 тысяч долларов и 520 евро. Наличкой у нардепа есть 2,187 миллиона гривен, 650 тысяч долларов и 100 тысяч долларов. В совместном владении с женой у Арахамии 250 тысяч долларов и 100 тысяч евро.

Автомобили

Арахамия задекларировал три автомобиля, ни одним из которых он не владеет . Нардеп указан как пользователь автомобиля жены Toyota Land Cruiser с 2020 года (приобретена за 2133000 грн). Также Виктории принадлежат автомобили Mercedes Benz V250 за 1,65 миллиона гривен и Audi Q8 с 2018 года (за 1,74 миллиона гривен). Кроме этого, во владении Виктории квадроцикл Maverick с августа 2020 года, приобретенный за 972 тысячи гривен.

Ценные бумаги

Жена Виктория с 2019 года владеет ценными бумагами юридического лица Global Bay Venture Limited, которое зарегистрировано за Сейшельских островах.

Напомним, в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал ежегодную декларацию о доходах. В ней указаны наличные деньги в разных валютах, дом, земельные участки и автомобиль.

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Новости Украины Декларации о доходахДавид Арахамия
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