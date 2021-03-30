Квартири, ювелірка і квадроцикл: Арахамія подав декларацію

Житло та нерухомість

В декларацію нардеп вніс дві квартири в Миколаєві і Києві, якими вдалеет самостійно, одна квартира в Миколаєві, якій Арахамія користується безкоштовно, а також три квартири в Києві, якими з 2017 року володіє дружина Вікторія. Крім цього, у декларації є чотири земельних ділянки у Віті-Поштовій, якими володіє сам Арахамія з 2016-17 років, один з яких площею 900 квадратних метра і переданий в безоплатне користування п'яти членам сім'ї - дружині, чотирьом дочкам і одного з двох синів.

Також у володінні сім'ї садовий будинок у Віті-Поштовій на 296 квадратних метра, нежитлове приміщення в Миколаєві і будинок в Новопетровському Миколаївської області.

Ювелірні вироби і годинник

Нардеп вніс у декларацію ювелірні вироби, які належать дружині Вікторії - це колька, браслети, підвіски і сережки. У Арахамии також є четверо наручних годинників марок Rolex, Breitling, Breguet і Ulisse Nardin. У дружини Вікторії двоє наручних годинників - Rolex і Cartier. Всі ці цінності у колекції з'явилися до подання Арахамией першої декларації в статусі держчиновника.

Доходи

У статусі народного депутата Арахамія за 2020 рік заробив 458,5 тисяч гривень. Також він отримував відсотки з рахунків у Приватбанку і Monobank. Крім цього, в минулому році його дружина Вікторія заробив 1,1 мільйона гривень за відчуження рухомого майна на користь Ірини Кирнус. Крім цього, Вікторія отримала в 2020 році 84 тисячі гривень виплат з фонду соціального Києва, а також 12,9 тисяч у вигляді відсотків від Monobank.

На рахунках в Monobank і Приватбанку у Давида Арахамии розміщено майже 467 тисяч гривень і 26,5 тисяч доларів, у жінки - 225 тисяч гривень, 20,3 тисяч доларів і 520 євро. Готівкою у нардепа є 2,187 мільйона гривень, 650 тисяч доларів і 100 тисяч доларів. У спільному володінні з дружиною у Арахамии 250 тисяч доларів і 100 тисяч євро.

Автомобілі

Арахамія задекларував три автомобіля, ні одним з яких він не володіє . Нардеп вказаний як користувач автомобіля дружини Toyota Land Cruiser з 2020 року (придбана за 2133000 грн). Також Вікторії належать автомобілі Mercedes Benz V250 за 1,65 мільйона гривень і Audi Q8 з 2018 року (за 1,74 мільйона гривень). Крім цього, у володінні Вікторії квадроцикл Maverick з серпня 2020 року, придбаний за 972 тисячі гривень.

Цінні папери

Дружина Вікторія з 2019 року володіє цінними паперами юридичної особи Global Bay Venture Limited, яка зареєстрована за Сейшельських островах.