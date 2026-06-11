Квартиру Лебедєва в Києві продадуть на аукціоні: яка стартова вартість

30 червня 2026 року на аукціон виставлять квартиру російського блогера та пропагандиста Артемія Лебедєва, розташовану в історичному центрі Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Фонду державного майна України Дмитра Наталухи.
За словами Наталухи, який особисто оглянув квартиру перед продажем, помешкання знаходиться біля самих Золотих Воріт - "у самісінькому історичному центрі Києва".
Останніми роками житло, за описом голови ФДМУ, перебувало у законсервованому стані з моменту арешту - книжки, плакати, посуд та інші речі колишнього власника так і залишилися на місцях, припавши пилом.
Стартова вартість житла площею 138,5 м² на вулиці Ярославів Вал, 8 становить 10 583 400 гривень.
"Кожна гривня, яку держава заробить з її продажу, буде використана для відновлення цієї справедливості", - заявив Наталуха, маючи на увазі компенсацію втрат українців, чиє житло було знищене або захоплене росіянами.
Фото: facebook.com/natalukha
Артемій Лебедєв - російський дизайнер, підприємець і блогер. Він є засновником, співвласником і генеральним директором WebDesign, пізніше перейменованої на Студію Артемія Лебедєва.
Має понад півмільйонну аудиторію в соцмережах, через яку поширює антиукраїнську пропаганду.
В'їзд до України Лебедєву заборонили ще у 2017 році - після того, як він публічно назвав російську операцію з окупації Криму "ідеальною". Під санкціями він перебуває з 2022 року.
Серед його антиукраїнських дій:
У червні 2022 року Лебедєв незаконно потрапив на територію ЗАЕС, де зняв замовний репортаж для російських ресурсів. У березні 2023 року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу - виправдання, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України.
У липні 2023 року Вищий антикорупційний суд України повністю задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнув активи Лебедєва на користь держави.
Серед них було дві квартири в Києві площею 138,5 м² і 193,2 м². Одна з них перебувала у прямому володінні Лебедєва, інша - опосередковано, через бізнес-партнера Костянтина Моршнева.
Нагадаємо, у вересні 2023 року уряд передав активи Лебедєва Фонду державного майна для подальшої приватизації або передачі в оренду. Кошти від продажу санкційного майна спрямовуватимуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.