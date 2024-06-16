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Квартири замість миру: як окупанти залучають добровольців на війну

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Через провальну мобілізаційну кампанію Росія вдається до різноманітних "мотиваційних заохочень", щоб виправити ситуацію. Зокрема, окупанти пропонують сертифікати на квартири "охочим" воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву.

Нову міру заохочення за контракт із Міністерством оборони Росії ініціювали організації "Патріотичний центр "Російська перемога"", відділення "Союзу десантників Росії" і "Союз будівельників". Вони пропонують за готовність до участі у війни проти України сертифікати на квартири.

"Щоправда, сертифікат зовсім не означає, що за нього охочий вбивати в Україні отримає квартиру. Це тільки папірець, яким передбачено погашення суми на 200 тисяч російських рублів. Усе вказує на те, що безплатні квартири для окупантів закінчилися. Або ж місцева окупаційна влада запровадила схему з розкрадання коштів на житло для учасників своєї, так званої, "СВО"", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що нещодавно так звана народна рада "ЛНР" ухвалила закон, який "регулює" передачу у держвласність квартири, які належать українцям, котрі змушені були тікати від війни. При цьому було створено реєстр такого житла. У цей перелік внесено не одну тисячу покинутих помешкань.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку відкрили "солдатську бібліотеку". За даними ЦНС, завдання щодо наповнення фонду бібліотеки наклали на дітей. І не тому, що бракує коштів на придбання відповідної літератури, а для того, щоб формувати відчуття причетності молодого покоління до "русской ідентичності" і так званих героїв "СВО".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація не хоче повертати своїх військовополонених. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, якщо б Росія була зацікавлена, то обмін у форматі "всіх на всіх" відбувся уже б давно.

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