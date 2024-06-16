Квартири замість миру: як окупанти залучають добровольців на війну

Нову міру заохочення за контракт із Міністерством оборони Росії ініціювали організації "Патріотичний центр "Російська перемога"", відділення "Союзу десантників Росії" і "Союз будівельників". Вони пропонують за готовність до участі у війни проти України сертифікати на квартири.

"Щоправда, сертифікат зовсім не означає, що за нього охочий вбивати в Україні отримає квартиру. Це тільки папірець, яким передбачено погашення суми на 200 тисяч російських рублів. Усе вказує на те, що безплатні квартири для окупантів закінчилися. Або ж місцева окупаційна влада запровадила схему з розкрадання коштів на житло для учасників своєї, так званої, "СВО"", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що нещодавно так звана народна рада "ЛНР" ухвалила закон, який "регулює" передачу у держвласність квартири, які належать українцям, котрі змушені були тікати від війни. При цьому було створено реєстр такого житла. У цей перелік внесено не одну тисячу покинутих помешкань.