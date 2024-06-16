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Квартиры вместо мира: как оккупанты привлекают добровольцев на войну

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Из-за провальной мобилизационной кампании Россия прибегает к различным "мотивационным поощрениям", чтобы исправить ситуацию. В частности, оккупанты предлагают сертификаты на квартиры "желающим" воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

Новую меру поощрения за контракт с Министерством обороны России инициировали организации "Патриотический центр "Русская победа"", отделение "Союза десантников России" и "Союз строителей". Они предлагают готовность к участию в войне против Украины сертификаты на квартиры.

"Правда, сертификат вовсе не означает, что за него желающий убивать в Украине получит квартиру. Это только бумажка, которой предусмотрено погашение суммы на 200 тысяч российских рублей. Все указывает на то, что бесплатные квартиры для оккупантов закончились. Или местные оккупационные власти ввели схему по хищению средств на жилье для участников своей, так называемой, "СВО"", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что недавно так называемый народный совет "ЛНР" принял закон, "регулирующий" передачу в госсобственность квартир, принадлежащих украинцам, вынужденным бежать от войны. При этом был создан реестр такого жилья. В этот перечень внесена не одна тысяча заброшенных жилищ.

Напомним, во временно оккупированном Донецке открыли "солдатскую библиотеку". По данным ЦНС, задачу по наполнению фонда библиотеки наложили на детей. И не потому, что не хватает средств на приобретение соответствующей литературы, а для того чтобы формировать ощущение причастности молодого поколения к "русской идентичности" и так называемых героев "СВО".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация не хочет возвращать своих военнопленных. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, если бы Россия была заинтересована, то обмен в формате "всех на всех" состоялся бы давно.

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