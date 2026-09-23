Квартири в Рівному дорожчають: яке житло додало в ціні до 26% за рік

У Рівному за рік зросли ціни як на вторинному, так і на первинному ринку житла. Найбільше подорожчали новобудови бізнес-класу - на 26%, тоді як серед квартир на вторинці найвідчутніше зросли ціни на одно- та двокімнатне житло.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
За рік найбільше зросли медіанні ціни на однокімнатні та двокімнатні квартири - обидва типи додали по 8%.
Медіанні ціни на вторинному ринку:
В середньому, щоб назбирати на однокімнатну квартиру у Рівному, треба відкладати всю зарплату протягом 7,6 року, двокімнатну - 9,2 року, трикімнатну - 9,4 року.
На первинному ринку найбільшу динаміку показав бізнес-клас. За рік квадратний метр у таких новобудовах подорожчав на 26%.
Медіанні стартові ціни за квадратний метр:
Таким чином, ринок житла в Рівному продовжує поступове зростання, причому новобудови дорожчають швидше за квартири на вторинному ринку.
Вартість оренди житла в Рівному продовжує зростати. За останні пів року середня ціна на однокімнатні квартири збільшилась на 2000 грн. Попит на оренду в західних регіонах залишається високим через відносну безпеку.
Ціни на оренду:
В середньому у Рівному жителі витрачають 51% на оренду житла.
Раніше ми писали про те, що у Луцьку ціна на однокімнатну квартиру зросла на 26% за рік і сягнула 63 тисяч доларів. Оренда також підскочила: однокімнатне житло у середньому коштує 18 тисяч гривень на місяць.
Читайте також про те, що в Івано-Франківську ціни на оренду зросли більш ніж на 40%. При цьому більшість потенційних покупців очікують подальшого підвищення вартості нерухомості у місті.