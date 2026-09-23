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Квартиры в Ровно дорожают: какое жилье прибавило в цене до 26% за год

08:07 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Василина Копытко
Что происходит на рынке недвижимости в Ровно (фото: Freepik)

В Ровно за год выросли цены как на вторичном, так и на первичном рынке жилья. Больше всего подорожали новостройки бизнес-класса - на 26%, тогда как среди квартир на вторичке наиболее ощутимо выросли цены на одно- и двухкомнатное жилье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

За год больше выросли медианные цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры - оба типа прибавили по 8%.

Медианные цены на вторичном рынке:

  • 1-комнатные - 56 000 долларов (+8%);
  • 2-комнатные - 69 000 долларов (+8%);
  • 3-комнатные - 70 900 долларов (+4%).

В среднем, чтобы собрать на однокомнатную квартиру в Ровно, нужно откладывать всю зарплату в течение 7,6 года, двухкомнатную - 9,2 года, трехкомнатную - 9,4 года.

Цены на вторичном рынке в Ровно (скриншот)

Новостройки выросли еще быстрее

На первичном рынке самую большую динамику показал бизнес-класс. За год квадратный метр в таких новостройках подорожал на 26%.

Медианные стартовые цены за квадратный метр:

  • эконом - 45 800 грн (+19%);
  • комфорт - 44 800 грн (+16%);
  • бизнес - 53 100 грн (+26%).

Таким образом, рынок жилья в Ровно продолжает постепенный рост, причем новостройки дорожают быстрее квартир на вторичном рынке.

Цены на первичном рынке в Ровно (скриншот)

Аренда также дорожает

Стоимость аренды жилья в Киеве продолжает расти. За последние полгода средняя цена на однокомнатные квартиры выросла на 2000 грн. Спрос на аренду в западных регионах остается высоким из-за относительной безопасности.

Цены на аренду:

  • однокомнатная квартира - 14 тысяч гривен, цена выросла на 17% за год;
  • двухкомнатная - 13 300 гривен, это на 10% больше, чем в прошлом.

В среднем в Ровно жители тратят 51% на аренду жилья.

Ранее мы писали о том, что в Луцке цена на однокомнатную квартиру выросла на 26% в год и достигла 63 тысяч долларов. Аренда также подскочила: однокомнатное жилье в среднем стоит 18 тысяч гривен в месяц.

Читайте также о том, что в Ивано-Франковске цены на аренду выросли более чем на 40%. При этом большинство потенциальных покупателей ожидают дальнейшего повышения стоимости недвижимости в городе.

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