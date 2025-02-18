Квартиры по программе "еОселя": какое жилье можно купить и сколько надо для первого взноса
На 2025 год Правительство заложило 20 миллиардов гривен на реализацию программы "еОселя". В прошлом году в рамках этого проекта выдали кредитов на сумму более 14,6 миллиарда гривен.
РБК-Украина со ссылкой на"еОселю" рассказывает о том, какое жилье можно приобрести по ипотечной программе.
- Кто и на каких условиях может воспользоваться программой
- Какое жилье можно приобрести по "еОселя"
- Сколько надо для первого взноса в разных городах
Кто и на каких условиях может воспользоваться программой
Государственная программа "еОселя" ставит себе цель обеспечить украинцев доступным жильем, стимулируя развитие рынка недвижимости. В 2024 году ею воспользовались 8 515 семей. Это на 45% больше, чем в 2023 году.
Для кого действует программа:
- граждан Украины от 18 лет, но не старше 70 лет на дату погашения ипотеки;
- участники программы должны быть платежеспособны;
- для украинцев без собственного жилья, или если оно меньше чем 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи дополнительно; или жилье расположено в районе боевых действий или ВОТ;
- человек не входит в санкционные списки;
- не участвует в других действующих государственных программах по обеспечению жильем.
Какие условия программы:
- кредит под 3% на весь срок (для льготных категорий - военных, медиков, педагогов и ученых), для остальных - 7%;
- максимальный срок кредита - 20 лет;
- минимальный первоначальный взнос - 20%;
- кредит можно взять в банках-партнерах программы: Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank.
Льготные категории программы "еОселя" (скриншот сайта "еОселя)
Как присоединиться к программе:
- подать заявку через "Дію";
- выбрать банк;
- пройти проверку данных и документов в выбранном банке;
- найти жилье для покупки;
- подать в банк необходимые документы для получения кредита;
- заключить договоры с банком и договор купли-продажи.
Добавим, что в прошлом году больше всего к программе присоединилось военнослужащих и правоохранителей - 49% от всего количества участников, вторая группа по количеству - украинцы без собственного жилья - 27%, медицинские работники - 8%, педагоги - 7%, ветераны - 4%, внутренне перемещенные лица - 3%, ученые - 2%.
Количество выданных кредитов по программе "еОселя" (скриншот сайта ЛУН)
Какое жилье можно приобрести по "еОселя"
По ипотечной программе можно купить только то жилье, которое соответствует этим требованиям:
- квартира в многоквартирном жилом доме (кроме государственной или коммунальной форм собственности) или имущественные права на квартиру, которая строится;
- на территории Украины, кроме временно оккупированной территории и районов боевых действий;
- из расчета 52,5 кв. м на 1 человека + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи дополнительно, если они проживают с вами;
- жилье в областных центрах должно быть новое или сдано в эксплуатацию не более 10 лет назад.
Цена на жилье не должна превышать среднюю стоимость сооружения недвижимости по регионам Украины, определенную Минрегионом и умноженную на следующие коэффициенты:
- 2,5 - для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова;
- 2,0 - для областных центров и населенных пунктов, находящихся в их окрестностях в пределах 15 км, а также для городов с населением более 300 тысяч человек;
- 1,75 - для городов с населением от 100 тысяч до 300 тысяч человек;
- 1,0 - для других населенных пунктов.
Если стоимость 1 кв. м жилья, которое вы хотели бы приобрести, выше установленной нормы или площадь жилья превышает определенные условиями программы, то разницу можно покрыть в первом взносе.
Сколько надо для первого взноса в разных городах
Сумма минимального взноса по программе "еОселя" колеблется от 4 до 18 тысяч долларов, в зависимости от города расположения жилья.
Больше всего для первого взноса надо собрать в Киеве - 18 тысяч долларов при средней стоимости жилья под ипотеку в 90 тысяч долларов, во Львове - 17 тысяч долларов, в среднем жилье под ипотеку там стоит 84 тысячи долларов, в Ужгороде - 11 тысяч долларов, там квартиры по программе стоят 55 тысяч долларов.
Наименьшую сумму для первого взноса надо собрать в Харькове - 6 тысяч долларов, стоимость жилья там 28 тысяч долларов, в Запорожье и Сумах - 5 тысяч долларов, там жилье в среднем стоит по 23 тысячи долларов, а в Кропивницком - 4 тысячи долларов, там стоимость жилья составляет 18 тысяч долларов.
Сумма первого взноса по программе "еОселя" (скриншот сайта ЛУН)
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