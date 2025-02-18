Квартиры по программе "еОселя": какое жилье можно купить и сколько надо для первого взноса

На 2025 год Правительство заложило 20 миллиардов гривен на реализацию программы "еОселя". В прошлом году в рамках этого проекта выдали кредитов на сумму более 14,6 миллиарда гривен.

РБК-Украина со ссылкой на "еОселю" рассказывает о том, какое жилье можно приобрести по ипотечной программе.

Кто и на каких условиях может воспользоваться программой

Государственная программа "еОселя" ставит себе цель обеспечить украинцев доступным жильем, стимулируя развитие рынка недвижимости. В 2024 году ею воспользовались 8 515 семей. Это на 45% больше, чем в 2023 году.

Для кого действует программа:

граждан Украины от 18 лет, но не старше 70 лет на дату погашения ипотеки;

участники программы должны быть платежеспособны;

для украинцев без собственного жилья, или если оно меньше чем 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи дополнительно; ‍ или жилье расположено в районе боевых действий или ВОТ;

человек не входит в санкционные списки;

не участвует в других действующих государственных программах по обеспечению жильем.

Какие условия программы:

кредит под 3% на весь срок (для льготных категорий - военных, медиков, педагогов и ученых), для остальных - 7%;

максимальный срок кредита - 20 лет;

минимальный первоначальный взнос - 20%;

кредит можно взять в банках-партнерах программы: Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank.

Льготные категории программы "еОселя" (скриншот сайта "еОселя)

Как присоединиться к программе:

подать заявку через "Дію";

выбрать банк;

пройти проверку данных и документов в выбранном банке;

найти жилье для покупки;

подать в банк необходимые документы для получения кредита;

заключить договоры с банком и договор купли-продажи.

Добавим, что в прошлом году больше всего к программе присоединилось военнослужащих и правоохранителей - 49% от всего количества участников, вторая группа по количеству - украинцы без собственного жилья - 27%, медицинские работники - 8%, педагоги - 7%, ветераны - 4%, внутренне перемещенные лица - 3%, ученые - 2%.

Количество выданных кредитов по программе "еОселя" (скриншот сайта ЛУН)

Какое жилье можно приобрести по "еОселя"

По ипотечной программе можно купить только то жилье, которое соответствует этим требованиям:

квартира в многоквартирном жилом доме (кроме государственной или коммунальной форм собственности) или имущественные права на квартиру, которая строится;

на территории Украины, кроме временно оккупированной территории и районов боевых действий;

из расчета 52,5 кв. м на 1 человека + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи дополнительно, если они проживают с вами;

жилье в областных центрах должно быть новое или сдано в эксплуатацию не более 10 лет назад.

Цена на жилье не должна превышать среднюю стоимость сооружения недвижимости по регионам Украины, определенную Минрегионом и умноженную на следующие коэффициенты:

2,5 - для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова;

2,0 - для областных центров и населенных пунктов, находящихся в их окрестностях в пределах 15 км, а также для городов с населением более 300 тысяч человек;

1,75 - для городов с населением от 100 тысяч до 300 тысяч человек;

1,0 - для других населенных пунктов.

Если стоимость 1 кв. м жилья, которое вы хотели бы приобрести, выше установленной нормы или площадь жилья превышает определенные условиями программы, то разницу можно покрыть в первом взносе.

Сколько надо для первого взноса в разных городах

Сумма минимального взноса по программе "еОселя" колеблется от 4 до 18 тысяч долларов, в зависимости от города расположения жилья.

Больше всего для первого взноса надо собрать в Киеве - 18 тысяч долларов при средней стоимости жилья под ипотеку в 90 тысяч долларов, во Львове - 17 тысяч долларов, в среднем жилье под ипотеку там стоит 84 тысячи долларов, в Ужгороде - 11 тысяч долларов, там квартиры по программе стоят 55 тысяч долларов.

Наименьшую сумму для первого взноса надо собрать в Харькове - 6 тысяч долларов, стоимость жилья там 28 тысяч долларов, в Запорожье и Сумах - 5 тысяч долларов, там жилье в среднем стоит по 23 тысячи долларов, а в Кропивницком - 4 тысячи долларов, там стоимость жилья составляет 18 тысяч долларов.

Сумма первого взноса по программе "еОселя" (скриншот сайта ЛУН)