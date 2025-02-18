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Квартиры по программе "еОселя": какое жилье можно купить и сколько надо для первого взноса

Вторник 18 февраля 2025 08:22
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Квартиры по программе "еОселя": какое жилье можно купить и сколько надо для первого взноса Какое жилье можно приобрести по программе "еОселя" (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

На 2025 год Правительство заложило 20 миллиардов гривен на реализацию программы "еОселя". В прошлом году в рамках этого проекта выдали кредитов на сумму более 14,6 миллиарда гривен.

РБК-Украина со ссылкой на"еОселю" рассказывает о том, какое жилье можно приобрести по ипотечной программе.

Кто и на каких условиях может воспользоваться программой

Государственная программа "еОселя" ставит себе цель обеспечить украинцев доступным жильем, стимулируя развитие рынка недвижимости. В 2024 году ею воспользовались 8 515 семей. Это на 45% больше, чем в 2023 году.

Для кого действует программа:

  • граждан Украины от 18 лет, но не старше 70 лет на дату погашения ипотеки;
  • участники программы должны быть платежеспособны;
  • для украинцев без собственного жилья, или если оно меньше чем 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи дополнительно; ‍ или жилье расположено в районе боевых действий или ВОТ;
  • человек не входит в санкционные списки;
  • не участвует в других действующих государственных программах по обеспечению жильем.

Какие условия программы:

  • кредит под 3% на весь срок (для льготных категорий - военных, медиков, педагогов и ученых), для остальных - 7%;
  • максимальный срок кредита - 20 лет;
  • минимальный первоначальный взнос - 20%;
  • кредит можно взять в банках-партнерах программы: Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank.

Квартиры по программе &quot;еОселя&quot;: какое жилье можно купить и сколько надо для первого взносаЛьготные категории программы "еОселя" (скриншот сайта "еОселя)

Как присоединиться к программе:

  • подать заявку через "Дію";
  • выбрать банк;
  • пройти проверку данных и документов в выбранном банке;
  • найти жилье для покупки;
  • подать в банк необходимые документы для получения кредита;
  • заключить договоры с банком и договор купли-продажи.

Добавим, что в прошлом году больше всего к программе присоединилось военнослужащих и правоохранителей - 49% от всего количества участников, вторая группа по количеству - украинцы без собственного жилья - 27%, медицинские работники - 8%, педагоги - 7%, ветераны - 4%, внутренне перемещенные лица - 3%, ученые - 2%.

Квартиры по программе &quot;еОселя&quot;: какое жилье можно купить и сколько надо для первого взносаКоличество выданных кредитов по программе "еОселя" (скриншот сайта ЛУН)

Какое жилье можно приобрести по "еОселя"

По ипотечной программе можно купить только то жилье, которое соответствует этим требованиям:

  • квартира в многоквартирном жилом доме (кроме государственной или коммунальной форм собственности) или имущественные права на квартиру, которая строится;
  • на территории Украины, кроме временно оккупированной территории и районов боевых действий;
  • из расчета 52,5 кв. м на 1 человека + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи дополнительно, если они проживают с вами;
  • жилье в областных центрах должно быть новое или сдано в эксплуатацию не более 10 лет назад.

Цена на жилье не должна превышать среднюю стоимость сооружения недвижимости по регионам Украины, определенную Минрегионом и умноженную на следующие коэффициенты:

  • 2,5 - для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова;
  • 2,0 - для областных центров и населенных пунктов, находящихся в их окрестностях в пределах 15 км, а также для городов с населением более 300 тысяч человек;
  • 1,75 - для городов с населением от 100 тысяч до 300 тысяч человек;
  • 1,0 - для других населенных пунктов.

Если стоимость 1 кв. м жилья, которое вы хотели бы приобрести, выше установленной нормы или площадь жилья превышает определенные условиями программы, то разницу можно покрыть в первом взносе.

Сколько надо для первого взноса в разных городах

Сумма минимального взноса по программе "еОселя" колеблется от 4 до 18 тысяч долларов, в зависимости от города расположения жилья.

Больше всего для первого взноса надо собрать в Киеве - 18 тысяч долларов при средней стоимости жилья под ипотеку в 90 тысяч долларов, во Львове - 17 тысяч долларов, в среднем жилье под ипотеку там стоит 84 тысячи долларов, в Ужгороде - 11 тысяч долларов, там квартиры по программе стоят 55 тысяч долларов.

Наименьшую сумму для первого взноса надо собрать в Харькове - 6 тысяч долларов, стоимость жилья там 28 тысяч долларов, в Запорожье и Сумах - 5 тысяч долларов, там жилье в среднем стоит по 23 тысячи долларов, а в Кропивницком - 4 тысячи долларов, там стоимость жилья составляет 18 тысяч долларов.

Житло в іпотеку. Скільки треба назбирати грошей для першого внеску: дані по всій УкраїніСумма первого взноса по программе "еОселя" (скриншот сайта ЛУН)

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