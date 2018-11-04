Полиция квалифицирует смерть Гандзюк после заключения экспертизы

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Полиция проводит следственные действия по факту смерти Гандзюк

Полиция проводит следственные действия по факту смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В полиции сообщили, что сегодня, 4 ноября, около 12:00 в полицию города Киева поступила информация о смерти в ожоговом отделении Киевской городской клинической больницы №2 жительницы Херсона Екатерины Гандзюк.

На место выехала следственно-оперативная группа Главного управления полиции Киева. В настоящее время сотрудники полиции проводят осмотр тела и первоочередные следственные действия. После заключения экспертизы о причинах смерти будет дана правовая квалификация.

Напомним, сегодня в больнице умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк. Позже в полиции подтвердили факт смерти херсонской активистки.

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать убийц и заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал советницу мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

В деле о нападении на советницу мэра Херсона появилась дополнительная квалификация - заказное убийство. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в покушении на активистку. Четверо из пяти подозреваемых признались в совершении преступления.