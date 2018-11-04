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Поліція кваліфікує смерть Гандзюк після висновку експертизи

Новини » Суспільство    04.11.2018 - 14:50
Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Поліція проводить слідчі дії за фактом смерті Гандзюк

Поліція проводить слідчі дії за фактом смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

У поліції повідомили, що сьогодні, 4 листопада, близько 12:00 в поліцію міста Києва надійшла інформація про смерть в опіковому відділенні Київської міської клінічної лікарні №2 жительки Херсона Катерини Гандзюк.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Головного управління поліції Києва. В даний час співробітники поліції проводять огляд тіла і першочергові слідчі дії. Після висновку експертизи про причини смерті буде дана правова кваліфікація.

Поліція кваліфікує смерть Гандзюк після висновку експертизи

Нагадаємо, сьогодні в лікарні померла херсонська активістка Катерина Гандзюк. Пізніше в поліції підтвердили факт смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців знайти і покарати вбивць і замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Напад на Катерину Гандзюк сталося вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.

У справі про напад на радника мера Херсона з'явилася додаткова кваліфікація - замовне вбивство. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у замаху на активістку. Четверо з п'яти підозрюваних зізналися у скоєнні злочину.

У поліції підтвердили смерть Гандзюк Порошенко закликав правоохоронців покарати вбивць Гандзюк
Новини України Катерина Гандзюк
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