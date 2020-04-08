Квалификационные турниры к Олимпиаде в легкой атлетике приостановилены

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила о приостановке квалификационных турниров к Олимпийским играм в Токио с 6 апреля до 30 ноября 2020 года. Об этом говорится на сайте организации.

В течение этого периода все результаты спортсменов по-прежнему будут регистрироваться, но не будут учитываться при распределении мест на Игры в 2021 году, а сохранятся как личные достижения. В то же время, атлеты, которые ранее завоевали право участия, сохранят свои путевки на Олимпиаду.

Если ситуация с коронавирусной инфекцией изменится в лучшую сторону, то 1 декабря квалификационный период возобновится. Он продлится до 31 мая 2021 года, то есть будет длиннее на четыре месяца, чем должен был быть изначально.

Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти летом этого года, перенесены на 2021 год. Старт запланирован 23 июля, последний день - 8 августа. Паралимпийские игры при этом пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Ранее World Athletics объявила о переносе чемпионата мира по легкой атлетике. Он должен был пройти в Юджине, штат Орегон, с 6 по 15 августа 2021 года, но теперь состоится не раньше 2022.