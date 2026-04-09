В Кувейті заявили про відбиття атак "ворожих дронів" на тлі перемир'я з Іраном

Зокрема міністерство оборони Кувейту ввечері 9 квітня підтвердило, що протиповітряна оборони зараз "реагує на ворожі безпілотники", які залетіли на територію країни.

Поки що точно невідомі подробиці, хоча речник міністерства вже заявив, що атаки дронів були спрямовані на "деякі життєво важливі об'єкти". Кому належать згадані у релізі "ворожі дрони", наразі не називається.

Збройні сили Кувейту продовжують підтримувати високу готовність на випадок необхідності відбиття нових атак, повідомлялося раніше у пресрелізах міністерства оборони країни. Загалом з початку операції проти Ірану над Кувейтом перехопили 793 ракети та дрони Ірану.