В Кувейті заявили про відбиття атак "ворожих дронів" на тлі перемир'я з Іраном

22:24 09.04.2026 Чт
2 хв
На другий день перемир'я між Іраном та США союзник Америки знову під атакою
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: кувейтська ППО відбиває атаки невідомих дронів (Getty Images)

В Кувейті ввечері 9 квітня заявили про те, що відбивають атаки "ворожих дронів". Заява пролунала на тлі перемир'я між Іраном та США, оголошеного 8 квітня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Times of Cuwait.

Зокрема міністерство оборони Кувейту ввечері 9 квітня підтвердило, що протиповітряна оборони зараз "реагує на ворожі безпілотники", які залетіли на територію країни.

Поки що точно невідомі подробиці, хоча речник міністерства вже заявив, що атаки дронів були спрямовані на "деякі життєво важливі об'єкти". Кому належать згадані у релізі "ворожі дрони", наразі не називається.

Збройні сили Кувейту продовжують підтримувати високу готовність на випадок необхідності відбиття нових атак, повідомлялося раніше у пресрелізах міністерства оборони країни. Загалом з початку операції проти Ірану над Кувейтом перехопили 793 ракети та дрони Ірану.

Зазначимо, що у ніч на 8 квітня Сполучені Штати вирішили відкласти удари по Ірану та погодилися на двотижневе припинення вогню. Однією умов стало те, що Іран пообіцяв тимчасово відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.

Проте попри усі домовленості Іран вдарив по союзниках Штатів через лічені години після оголошення двотижневого перемир'я. Ввечері 8 квітня про обстріли своєї території повідомляли ОАЕ, Кувейт, Бахрейн та Саудівська Аравія.

