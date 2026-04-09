В Кувейте заявили об отражении атак "вражеских дронов" на фоне перемирия с Ираном

В частности министерство обороны Кувейта вечером 9 апреля подтвердило, что противовоздушная оборона сейчас "реагирует на вражеские беспилотники", которые залетели на территорию страны.

Пока точно неизвестны подробности, хотя представитель министерства уже заявил, что атаки дронов были направлены на "некоторые жизненно важные объекты". Кому принадлежат упомянутые в релизе "вражеские дроны", пока не называется.

Вооруженные силы Кувейта продолжают поддерживать высокую готовность на случай необходимости отражения новых атак, сообщалось ранее в пресс-релизах министерства обороны страны. Всего с начала операции против Ирана над Кувейтом перехватили 793 ракеты и дроны Ирана.