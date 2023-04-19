Кувейт виділив допомогу для енергетичного сектору України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook речника МЗС України Олега Ніколенка.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив візит до Кувейту, під час якого дипломати обговорили допомогу для України. Також арабська країна розглядає можливості долучитися до повоєнного відновлення України.

Під час візиту глави МЗС до Кувейту в день 30-річчя встановлення дипломатичних відносин було досягнуто низку інших конкретних домовленостей, які створять нові можливості для української держави, бізнесу та громадян.

У міністерстві зазначили, що планується активізувати відносини з іншими арабськими країнами Затоки.