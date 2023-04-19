Кувейт выделил помощь для энергетического сектора Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера МИД Украины Олега Николенко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершил визит в Кувейт, в ходе которого дипломаты обсудили помощь для Украины. Также арабская страна рассматривает возможности приобщиться к послевоенному восстановлению Украины.

Во время визита главы МИД в Кувейт в день 30-летия установления дипломатических отношений был достигнут ряд других конкретных договоренностей, которые создадут новые возможности для украинского государства, бизнеса и граждан.

В министерстве отметили, что планируется активизация отношений с другими арабскими странами Залива.