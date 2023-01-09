Кувейт почне постачати Європі у 5 разів більше дизельного палива замість російського
Кувейт спрямує до Європи впʼятеро більше дизельного палива, щоб замінити поставки паливних ресурсів з Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає видання, Кувейт розраховує відвантажити до Європи 2,5 млн тонн дизельного палива, або приблизно 50 тисяч барелів на день.
Також країна планує цьогоріч збільшити експорт палива для авіалайнерів до 5 млн тонн, щоб допомогти європейським країнам компенсувати скорочення потоків енергоресурсів із Росії. При цьому відповідно до планів державної компанії Kuwait Petroleum Corp. щодо авіагасу виключаються будь-які продажі на спотовому ринку. Це означає, що фактична кількість, відправлена до Європи, може виявитися більшою за 5 млн тонн.
"Євросоюзу загрожує потенційний брак палива з 5 лютого, коли набере чинності заборона імпорту нафтопродуктів із Росії у покарання за вторгнення в Україну. За даними Bank of America, ціни на дизельне паливо можуть зрости до 200 доларів за барель з цього кварталу, оскільки заборона може спричинити глобальний дефіцит", - зауважує Bloomberg.
Водночас, за оцінками аналітиків JPMorgan Chase & Co., на кінець 2022 року ЄС купував майже 1,3 млн барелів на день паливних продуктів із Росії. Приблизно половина їх припадає на дизель.
Видання нагадує, що в останні роки Кувейт витратив десятки мільярдів доларів на модернізацію та будівництво нових нафтопереробних заводів.
"Його найбільшим вкладенням було будівництво Аль-Зур. Це один із найбільших нафтопереробних заводів у світі, розрахований на переробку 615 тисяч барелів сирої нафти на день, і наприкінці минулого року він уперше відправив на експорт дизельне паливо та паливо для реактивних двигунів", - підкреслює видання.
Очікується, що інші близькосхідні виробники нафти, такі як Саудівська Аравія та Обʼєднані Арабські Емірати, також збільшать експорт палива до Європи 2023 року.
Восени РБК-Україна повідомляло, що Європа збільшила закупівлю дизеля в Росії перед введенням ембарго.
Крім того, ми писали, що Україні навряд чи загрожує дефіцит палива внаслідок масового використання генераторів через відключення світла.
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