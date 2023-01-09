Кувейт почне постачати Європі у 5 разів більше дизельного палива замість російського

Кувейт спрямує до Європи впʼятеро більше дизельного палива, щоб замінити поставки паливних ресурсів з Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначає видання, Кувейт розраховує відвантажити до Європи 2,5 млн тонн дизельного палива, або приблизно 50 тисяч барелів на день.

Також країна планує цьогоріч збільшити експорт палива для авіалайнерів до 5 млн тонн, щоб допомогти європейським країнам компенсувати скорочення потоків енергоресурсів із Росії. При цьому відповідно до планів державної компанії Kuwait Petroleum Corp. щодо авіагасу виключаються будь-які продажі на спотовому ринку. Це означає, що фактична кількість, відправлена до Європи, може виявитися більшою за 5 млн тонн.

"Євросоюзу загрожує потенційний брак палива з 5 лютого, коли набере чинності заборона імпорту нафтопродуктів із Росії у покарання за вторгнення в Україну. За даними Bank of America, ціни на дизельне паливо можуть зрости до 200 доларів за барель з цього кварталу, оскільки заборона може спричинити глобальний дефіцит", - зауважує Bloomberg.

Водночас, за оцінками аналітиків JPMorgan Chase & Co., на кінець 2022 року ЄС купував майже 1,3 млн барелів на день паливних продуктів із Росії. Приблизно половина їх припадає на дизель.

Видання нагадує, що в останні роки Кувейт витратив десятки мільярдів доларів на модернізацію та будівництво нових нафтопереробних заводів.

"Його найбільшим вкладенням було будівництво Аль-Зур. Це один із найбільших нафтопереробних заводів у світі, розрахований на переробку 615 тисяч барелів сирої нафти на день, і наприкінці минулого року він уперше відправив на експорт дизельне паливо та паливо для реактивних двигунів", - підкреслює видання.

Очікується, що інші близькосхідні виробники нафти, такі як Саудівська Аравія та Обʼєднані Арабські Емірати, також збільшать експорт палива до Європи 2023 року.