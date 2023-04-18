Глава МЗС запросив Кувейт приєднатися до відбудови України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба із робочою поїздкою відвідав Кувейт. Він запросив державу приєднатися до відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зокрема, міністр зустрівся із керівником Кувейтського фонду арабського економічного розвитку Валідом Аль-Бахаром.

Так, під час зустрічі Кулеба розповів про зусилля уряду України та партнерів із відновлення української інфраструктури, пошкодженої внаслідок агресії Росії, та запросив фонд долучитися до відбудови.

"Російська агресія спричинила чимало руйнувань. Але як наголошує президент України Володимир Зеленський, ми обов’язково все відновимо. Є проекти, які можна фінансувати вже зараз. У загальній перспективі повоєнної відбудови Україна, ймовірно, стане найбільшим будівельним майданчиком у світі", - заявив Кулеба.

У відповідь Валід Аль-Бахар повідомив, що його фонд готовий взяти участь в Міжнародній конференції з відновлення України, яка відбудеться наприкінці червня в Лондоні.

Він також наголосив, що взаємодія з Україною буде одним з пріоритетів діяльності фонду.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що 18 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з робочим візитом Кувейт.

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